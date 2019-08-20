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برعاية خادم الحرمين.. مجمع المؤسس للمكتبات الوقفية بالمدينة ينظم مؤتمراً عالمياً

يناقش الابتكار والإبداع واتجاهات التجديد والتطوير والقضايا المرتبطة بالتراث

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة خلال المدة من 10 - 12 محرم 1441هـ الموافق 9 - 11 سبتمبر 2019م مؤتمراً عالمياً بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات"، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور حسن بن عواد السريحي، أن المؤتمر يمثل تظاهرة ثقافية كبرى يدشن بها مجمع المكتبات الوقفية أنشطته ويجمع كبار المثقفين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من الداخل والخارج ليناقشوا الابتكار والإبداع واتجاهات التجديد والتطوير في المكتبات والقضايا المرتبطة بالمخطوط والتراث والنوادر، وكيف تتفاعل مع احتياجات المجتمعات في زمن التطورات التقنية المتسارعة.

وأشار الدكتور "السريحي" إلى أن المؤتمر يستعرض من خلال 50 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع، ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات، ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة

وأضاف أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار، كما سيقام معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.

ولفت النظر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في عصر التقنيات الحديثة وتطور المجتمع وأفراده بشرائحه المختلفة، مما يضع المكتبات أمام مسؤوليات مهمة في أن تتفاعل مع معطيات العصر بشكل صحيح وتطور من قدراتها وخدماتها وتعيد هيكلة نفسها لتواكب العصر وتقدم المكتبات كمؤثر وعامل ثقافي إبداعي مهم في هذا الزمن التفاعلي سريع التغير وتصل لكل الناس في كل مكان.

ودعا الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، الراغبين والمهتمين إلى التسجيل في المؤتمر عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الإلكترونية: https://cutt.us/HCfH.

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برعاية خادم الحرمين.. مجمع المؤسس للمكتبات الوقفية بالمدينة ينظم مؤتمراً عالمياً
سبق

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة خلال المدة من 10 - 12 محرم 1441هـ الموافق 9 - 11 سبتمبر 2019م مؤتمراً عالمياً بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات"، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور حسن بن عواد السريحي، أن المؤتمر يمثل تظاهرة ثقافية كبرى يدشن بها مجمع المكتبات الوقفية أنشطته ويجمع كبار المثقفين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من الداخل والخارج ليناقشوا الابتكار والإبداع واتجاهات التجديد والتطوير في المكتبات والقضايا المرتبطة بالمخطوط والتراث والنوادر، وكيف تتفاعل مع احتياجات المجتمعات في زمن التطورات التقنية المتسارعة.

وأشار الدكتور "السريحي" إلى أن المؤتمر يستعرض من خلال 50 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع، ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات، ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة

وأضاف أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار، كما سيقام معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.

ولفت النظر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في عصر التقنيات الحديثة وتطور المجتمع وأفراده بشرائحه المختلفة، مما يضع المكتبات أمام مسؤوليات مهمة في أن تتفاعل مع معطيات العصر بشكل صحيح وتطور من قدراتها وخدماتها وتعيد هيكلة نفسها لتواكب العصر وتقدم المكتبات كمؤثر وعامل ثقافي إبداعي مهم في هذا الزمن التفاعلي سريع التغير وتصل لكل الناس في كل مكان.

ودعا الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، الراغبين والمهتمين إلى التسجيل في المؤتمر عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الإلكترونية: https://cutt.us/HCfH.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
07:25 PM

برعاية خادم الحرمين.. مجمع المؤسس للمكتبات الوقفية بالمدينة ينظم مؤتمراً عالمياً

يناقش الابتكار والإبداع واتجاهات التجديد والتطوير والقضايا المرتبطة بالتراث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة خلال المدة من 10 - 12 محرم 1441هـ الموافق 9 - 11 سبتمبر 2019م مؤتمراً عالمياً بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات"، وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور حسن بن عواد السريحي، أن المؤتمر يمثل تظاهرة ثقافية كبرى يدشن بها مجمع المكتبات الوقفية أنشطته ويجمع كبار المثقفين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من الداخل والخارج ليناقشوا الابتكار والإبداع واتجاهات التجديد والتطوير في المكتبات والقضايا المرتبطة بالمخطوط والتراث والنوادر، وكيف تتفاعل مع احتياجات المجتمعات في زمن التطورات التقنية المتسارعة.

وأشار الدكتور "السريحي" إلى أن المؤتمر يستعرض من خلال 50 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع، ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات، ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة

وأضاف أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار، كما سيقام معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.

ولفت النظر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في عصر التقنيات الحديثة وتطور المجتمع وأفراده بشرائحه المختلفة، مما يضع المكتبات أمام مسؤوليات مهمة في أن تتفاعل مع معطيات العصر بشكل صحيح وتطور من قدراتها وخدماتها وتعيد هيكلة نفسها لتواكب العصر وتقدم المكتبات كمؤثر وعامل ثقافي إبداعي مهم في هذا الزمن التفاعلي سريع التغير وتصل لكل الناس في كل مكان.

ودعا الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، الراغبين والمهتمين إلى التسجيل في المؤتمر عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الإلكترونية: https://cutt.us/HCfH.

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