المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 دعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة جدة في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار على جدة.. و911 يحذِّر ويدعو للابتعاد عن الأودية عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-08 تشهد أجزاء متفرقة من محافظة جدة في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 دعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 09:43 PM

اخر تعديل 09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 03:06 AM

أمطار على جدة.. و911 يحذِّر ويدعو للابتعاد عن الأودية





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تشهد أجزاء متفرقة من محافظة جدة في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 دعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.