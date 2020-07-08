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من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً، الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وأجرى «الأخضر» صباحاً حصة على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبق خلالها دامين هيتوج المدير الفني الهولندي، والجهاز الفني المساعد، تمارين تخصصية لكافة الخطوط بهدف تعزيز المهارات الأساسية، في حين تركزت الحصة المسائية التي احتضنها الملعب الرئيس على البدء في الإستراتيجية الفنية للفريق.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً، الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وأجرى «الأخضر» صباحاً حصة على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبق خلالها دامين هيتوج المدير الفني الهولندي، والجهاز الفني المساعد، تمارين تخصصية لكافة الخطوط بهدف تعزيز المهارات الأساسية، في حين تركزت الحصة المسائية التي احتضنها الملعب الرئيس على البدء في الإستراتيجية الفنية للفريق.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:20 PM

من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً، الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وأجرى «الأخضر» صباحاً حصة على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبق خلالها دامين هيتوج المدير الفني الهولندي، والجهاز الفني المساعد، تمارين تخصصية لكافة الخطوط بهدف تعزيز المهارات الأساسية، في حين تركزت الحصة المسائية التي احتضنها الملعب الرئيس على البدء في الإستراتيجية الفنية للفريق.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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