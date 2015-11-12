أطلقت الكلية التقنية بالأفلاج، برامج التدريب المجتمعي "أٌتقن" في مرحلتها الخامسة، باعتماد 11 دورة تدريبية بشهادات معتمدة لـ250 مشاركًا من أبناء المحافظة، تستمر على مدار أربعة أسابيع. وتهدف هذه البرامج إلى تقديم التدريب التقني والمهني؛ من خلال تنفيذ برامج قصيرة لأفراد المجتمع لتحقيق المسؤولية المجتمعية للكلية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة بالكلية لخدمة المجتمع. وتشمل البرامج: صيانة السيارات، والجوال، وأجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى برنامج مقدمة في مايكروسوفت، وبرنامج حساب القيمة المضافة. وصرحت عمادة الكلية، بأن الدورات ستكون في الفترة المسائية، ومدة كل دورة أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة.

شاهد.. "تقنية الأفلاج" تطلق 11 دورة تدريبية بالمرحلة الخامسة من "أٌتقن" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-12 أطلقت الكلية التقنية بالأفلاج، برامج التدريب المجتمعي "أٌتقن" في مرحلتها الخامسة، باعتماد 11 دورة تدريبية بشهادات معتمدة لـ250 مشاركًا من أبناء المحافظة، تستمر على مدار أربعة أسابيع.



وتهدف هذه البرامج إلى تقديم التدريب التقني والمهني؛ من خلال تنفيذ برامج قصيرة لأفراد المجتمع لتحقيق المسؤولية المجتمعية للكلية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة بالكلية لخدمة المجتمع.



وتشمل البرامج: صيانة السيارات، والجوال، وأجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى برنامج مقدمة في مايكروسوفت، وبرنامج حساب القيمة المضافة.



وصرحت عمادة الكلية، بأن الدورات ستكون في الفترة المسائية، ومدة كل دورة أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441 05:36 PM

شاهد.. "تقنية الأفلاج" تطلق 11 دورة تدريبية بالمرحلة الخامسة من "أٌتقن" بشهادات معتمدة لـ250 مشاركًا من أبناء المحافظة





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أطلقت الكلية التقنية بالأفلاج، برامج التدريب المجتمعي "أٌتقن" في مرحلتها الخامسة، باعتماد 11 دورة تدريبية بشهادات معتمدة لـ250 مشاركًا من أبناء المحافظة، تستمر على مدار أربعة أسابيع.



وتهدف هذه البرامج إلى تقديم التدريب التقني والمهني؛ من خلال تنفيذ برامج قصيرة لأفراد المجتمع لتحقيق المسؤولية المجتمعية للكلية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية وتطوير الوعي المهني والتقني لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة بالكلية لخدمة المجتمع.



وتشمل البرامج: صيانة السيارات، والجوال، وأجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى برنامج مقدمة في مايكروسوفت، وبرنامج حساب القيمة المضافة.



وصرحت عمادة الكلية، بأن الدورات ستكون في الفترة المسائية، ومدة كل دورة أربعة أيام، بمعدل 16 ساعة.