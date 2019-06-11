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أمير المدينة يوجّه بافتتاح جزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم.. غدًا

لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات الأحياء الواقعة غرب

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركائها، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.

ويأتي التشغيل الجزئي للطريق الجديد بطول 3.6 كيلومتر، والذي يربط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات)، وصولاً إلى طريق الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، متواكباً مع خطة تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، ويساهم في تحقيق تطلعات سكان تلك الأحياء وتطوير خدمات الطرق العامة من خلال المشروع الجديد الذي يُشكل شرياناً هاماً يربط بين أحياء غرب المدينة مع الطريق الدائري الثاني وطريق الهجرة، ويسهل الحركة المرورية بما بتوافق مع رؤية الهيئة في تحسين الجوانب الحضرية لشبكة الطرق العامة ورفع مستوى التكامل مع المناطق المحيطة بالمشروع.

ويتضمن مشروع امتداد طريق الإمام مسلم 6 مسارات رئيسية في كلا الاتجاهين بعرض 64 مترًا، بالإضافة إلى 4 مسارات مخصصة للخدمات العامة والوقوف على جانبي الطريق الذي يفصل بينهما الجزيرة الوسطية المُضاءة بـ 85 من أعمدة الإنارة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، والتي جرى تركيبها وفقاً لمعايير التشغيل بهدف توزيع الإضاءة بطريقة هندسية ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية للطريق الجديد.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على تنفيذ مشروع جسر علوي على تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف (الجامعات)، بالإضافة إلى الأعمال المتبقية من مشروع امتداد طريق الإمام مسلم والتي تشمل شبكات الخدمات العامة وأنظمة السلامة المرورية والأعمال الزراعية والأرصفة وتنسيق المواقع العامة على جانبي الطريق.

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أمير المدينة يوجّه بافتتاح جزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم.. غدًا
سبق

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركائها، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.

ويأتي التشغيل الجزئي للطريق الجديد بطول 3.6 كيلومتر، والذي يربط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات)، وصولاً إلى طريق الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، متواكباً مع خطة تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، ويساهم في تحقيق تطلعات سكان تلك الأحياء وتطوير خدمات الطرق العامة من خلال المشروع الجديد الذي يُشكل شرياناً هاماً يربط بين أحياء غرب المدينة مع الطريق الدائري الثاني وطريق الهجرة، ويسهل الحركة المرورية بما بتوافق مع رؤية الهيئة في تحسين الجوانب الحضرية لشبكة الطرق العامة ورفع مستوى التكامل مع المناطق المحيطة بالمشروع.

ويتضمن مشروع امتداد طريق الإمام مسلم 6 مسارات رئيسية في كلا الاتجاهين بعرض 64 مترًا، بالإضافة إلى 4 مسارات مخصصة للخدمات العامة والوقوف على جانبي الطريق الذي يفصل بينهما الجزيرة الوسطية المُضاءة بـ 85 من أعمدة الإنارة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، والتي جرى تركيبها وفقاً لمعايير التشغيل بهدف توزيع الإضاءة بطريقة هندسية ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية للطريق الجديد.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على تنفيذ مشروع جسر علوي على تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف (الجامعات)، بالإضافة إلى الأعمال المتبقية من مشروع امتداد طريق الإمام مسلم والتي تشمل شبكات الخدمات العامة وأنظمة السلامة المرورية والأعمال الزراعية والأرصفة وتنسيق المواقع العامة على جانبي الطريق.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
05:12 PM

أمير المدينة يوجّه بافتتاح جزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم.. غدًا

لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات الأحياء الواقعة غرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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وجّه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بالافتتاح الجزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم الذي تنفذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع شركائها، ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وذلك بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقلات سكان حي العزيزية والأحياء الواقعة غرب المدينة المنورة.

ويأتي التشغيل الجزئي للطريق الجديد بطول 3.6 كيلومتر، والذي يربط بين طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات)، وصولاً إلى طريق الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، متواكباً مع خطة تحديث شبكة الطرق العامة بالمدينة المنورة، ويساهم في تحقيق تطلعات سكان تلك الأحياء وتطوير خدمات الطرق العامة من خلال المشروع الجديد الذي يُشكل شرياناً هاماً يربط بين أحياء غرب المدينة مع الطريق الدائري الثاني وطريق الهجرة، ويسهل الحركة المرورية بما بتوافق مع رؤية الهيئة في تحسين الجوانب الحضرية لشبكة الطرق العامة ورفع مستوى التكامل مع المناطق المحيطة بالمشروع.

ويتضمن مشروع امتداد طريق الإمام مسلم 6 مسارات رئيسية في كلا الاتجاهين بعرض 64 مترًا، بالإضافة إلى 4 مسارات مخصصة للخدمات العامة والوقوف على جانبي الطريق الذي يفصل بينهما الجزيرة الوسطية المُضاءة بـ 85 من أعمدة الإنارة بتقنية (LED) الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، والتي جرى تركيبها وفقاً لمعايير التشغيل بهدف توزيع الإضاءة بطريقة هندسية ترفع مستوى الكفاءة التشغيلية للطريق الجديد.

يُذكر أن هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تعمل على تنفيذ مشروع جسر علوي على تقاطع الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف (الجامعات)، بالإضافة إلى الأعمال المتبقية من مشروع امتداد طريق الإمام مسلم والتي تشمل شبكات الخدمات العامة وأنظمة السلامة المرورية والأعمال الزراعية والأرصفة وتنسيق المواقع العامة على جانبي الطريق.

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