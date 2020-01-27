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مستشفى "الدواسر" ينظم أول ندوة علمية للتغذية الوريدية للأطفال

بحضور موظفين من مستشفيات "الأفلاج والسليل والقوات المسلحة"

نظم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، ممثلاً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية، أول ندوة علمية على مستوى مستشفيات محافظات الرياض، تحت عنوان "فشل الأمعاء عند الأطفال والتغذية والوريدية".

وتخلل الندوة عدد من المحاضرات وورش العمل عن حالات الفشل المعوي عند الأطفال، وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع القسطرة الوريدية عند المرضى المصابين.

واستهدفت الندوة فئة الأطباء والصيادلة وأخصائيين التغذية والتمريض بأقسام الأطفال في مستشفيات الأفلاج والسليل ومستشفى القوات المسلحة والمستشفى العام، حضرها أكثر من 55 موظفاً وموظفة، واستمرت لمدة يومين، بما يعادل 11 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وترأس اللجنة التنظيمية والعلمية لهذه الندوة الدكتور بدر بن محمد السليم استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية بمستشفى الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية ورئيس برنامج تأهيل فشل الأمعاء والتغذية الوريدية بوزارة الصحة، وشاركه فريق من الأطباء والتمريض بمدينة الملك فهد الطبية.

واشتملت المحاضرات العلمية على مقدمة عن دواعي استخدام التغذية الوريدية للأطفال، وكذلك عناصر ومكونات التغذية الوريدية وآلية تحضيرها وتقييم المريض قبل البدء في التغذية الوريدية.

وتضمنت ورش العمل شرح كيفية التعامل مع القسطرة المركزية للتغذية الوردية والمستلزمات الطبية للتغذية الوريدية وكيفية التعامل في حال انسداد القسطرة الوريدية.

وأكد مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذه الخطوة تأتي نتاجاً للخطط التطويرية والمعدة سابقاً والمنفذة من قبل إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية، وتهدف لرفع كفاءات الموظفين بما يسهم في جودة الخدمة المقدمة للمرضى، كما ذكر أن الأهداف المرجوة من هذه الندوة قد تحققت.

مستشفى محافظة وادي الدواسر العام مستشفيات محافظات الرياض فشل الأمعاء عند الأطفال والتغذية والوريدية

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مستشفى "الدواسر" ينظم أول ندوة علمية للتغذية الوريدية للأطفال
سبق

نظم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، ممثلاً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية، أول ندوة علمية على مستوى مستشفيات محافظات الرياض، تحت عنوان "فشل الأمعاء عند الأطفال والتغذية والوريدية".

وتخلل الندوة عدد من المحاضرات وورش العمل عن حالات الفشل المعوي عند الأطفال، وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع القسطرة الوريدية عند المرضى المصابين.

واستهدفت الندوة فئة الأطباء والصيادلة وأخصائيين التغذية والتمريض بأقسام الأطفال في مستشفيات الأفلاج والسليل ومستشفى القوات المسلحة والمستشفى العام، حضرها أكثر من 55 موظفاً وموظفة، واستمرت لمدة يومين، بما يعادل 11 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وترأس اللجنة التنظيمية والعلمية لهذه الندوة الدكتور بدر بن محمد السليم استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية بمستشفى الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية ورئيس برنامج تأهيل فشل الأمعاء والتغذية الوريدية بوزارة الصحة، وشاركه فريق من الأطباء والتمريض بمدينة الملك فهد الطبية.

واشتملت المحاضرات العلمية على مقدمة عن دواعي استخدام التغذية الوريدية للأطفال، وكذلك عناصر ومكونات التغذية الوريدية وآلية تحضيرها وتقييم المريض قبل البدء في التغذية الوريدية.

وتضمنت ورش العمل شرح كيفية التعامل مع القسطرة المركزية للتغذية الوردية والمستلزمات الطبية للتغذية الوريدية وكيفية التعامل في حال انسداد القسطرة الوريدية.

وأكد مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذه الخطوة تأتي نتاجاً للخطط التطويرية والمعدة سابقاً والمنفذة من قبل إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية، وتهدف لرفع كفاءات الموظفين بما يسهم في جودة الخدمة المقدمة للمرضى، كما ذكر أن الأهداف المرجوة من هذه الندوة قد تحققت.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
02:50 PM

مستشفى "الدواسر" ينظم أول ندوة علمية للتغذية الوريدية للأطفال

بحضور موظفين من مستشفيات "الأفلاج والسليل والقوات المسلحة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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نظم مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، ممثلاً في إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية، أول ندوة علمية على مستوى مستشفيات محافظات الرياض، تحت عنوان "فشل الأمعاء عند الأطفال والتغذية والوريدية".

وتخلل الندوة عدد من المحاضرات وورش العمل عن حالات الفشل المعوي عند الأطفال، وكيفية التعامل معها، وكيفية التعامل مع القسطرة الوريدية عند المرضى المصابين.

واستهدفت الندوة فئة الأطباء والصيادلة وأخصائيين التغذية والتمريض بأقسام الأطفال في مستشفيات الأفلاج والسليل ومستشفى القوات المسلحة والمستشفى العام، حضرها أكثر من 55 موظفاً وموظفة، واستمرت لمدة يومين، بما يعادل 11 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وترأس اللجنة التنظيمية والعلمية لهذه الندوة الدكتور بدر بن محمد السليم استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية بمستشفى الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية ورئيس برنامج تأهيل فشل الأمعاء والتغذية الوريدية بوزارة الصحة، وشاركه فريق من الأطباء والتمريض بمدينة الملك فهد الطبية.

واشتملت المحاضرات العلمية على مقدمة عن دواعي استخدام التغذية الوريدية للأطفال، وكذلك عناصر ومكونات التغذية الوريدية وآلية تحضيرها وتقييم المريض قبل البدء في التغذية الوريدية.

وتضمنت ورش العمل شرح كيفية التعامل مع القسطرة المركزية للتغذية الوردية والمستلزمات الطبية للتغذية الوريدية وكيفية التعامل في حال انسداد القسطرة الوريدية.

وأكد مدير مستشفى وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، أن هذه الخطوة تأتي نتاجاً للخطط التطويرية والمعدة سابقاً والمنفذة من قبل إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية، وتهدف لرفع كفاءات الموظفين بما يسهم في جودة الخدمة المقدمة للمرضى، كما ذكر أن الأهداف المرجوة من هذه الندوة قد تحققت.

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