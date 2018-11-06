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الإمارات ترجو تحري الدقة بخصوص قوة جواز سفرها

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة حول قوة جواز السفر الإماراتي.

وطالبت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، الجمهور بضرورة الرجوع للقنوات الرسمية التابعة لها في حال الرغبة بالحصول على أي معلومات تتعلق بالجواز الإماراتي.

واحتل جواز سفر الإمارات المرتبة الـ4 عالمياً، بدخول حامله 162 دولة دون تأشيرة سابقة، وذلك حسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على موقع "تويتر": الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالمياً بحسب تصنيف موقع "باسبورت إيندكس"، لافتاً إلى أنه بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة سابقة"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وبلغ عدد الدول التي لا تطلب مطلقاً تأشيرة دخول أراضيها من حامل الجواز الإماراتي 113 دولة، إضافة إلى 49 دولة تتيح للإماراتيين الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو المنافذ البرية والبحرية.

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الإمارات ترجو تحري الدقة بخصوص قوة جواز سفرها
سبق

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة حول قوة جواز السفر الإماراتي.

وطالبت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، الجمهور بضرورة الرجوع للقنوات الرسمية التابعة لها في حال الرغبة بالحصول على أي معلومات تتعلق بالجواز الإماراتي.

واحتل جواز سفر الإمارات المرتبة الـ4 عالمياً، بدخول حامله 162 دولة دون تأشيرة سابقة، وذلك حسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على موقع "تويتر": الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالمياً بحسب تصنيف موقع "باسبورت إيندكس"، لافتاً إلى أنه بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة سابقة"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وبلغ عدد الدول التي لا تطلب مطلقاً تأشيرة دخول أراضيها من حامل الجواز الإماراتي 113 دولة، إضافة إلى 49 دولة تتيح للإماراتيين الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو المنافذ البرية والبحرية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
06:19 PM

الإمارات ترجو تحري الدقة بخصوص قوة جواز سفرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها، إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة حول قوة جواز السفر الإماراتي.

وطالبت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، الجمهور بضرورة الرجوع للقنوات الرسمية التابعة لها في حال الرغبة بالحصول على أي معلومات تتعلق بالجواز الإماراتي.

واحتل جواز سفر الإمارات المرتبة الـ4 عالمياً، بدخول حامله 162 دولة دون تأشيرة سابقة، وذلك حسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس".

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على موقع "تويتر": الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالمياً بحسب تصنيف موقع "باسبورت إيندكس"، لافتاً إلى أنه بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة سابقة"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وبلغ عدد الدول التي لا تطلب مطلقاً تأشيرة دخول أراضيها من حامل الجواز الإماراتي 113 دولة، إضافة إلى 49 دولة تتيح للإماراتيين الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى المطار أو المنافذ البرية والبحرية.

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