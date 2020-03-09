براعم الهلال أبطالاً للدوري الممتاز تحت 13 عامًا لكرة القدم

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري اليوم، فريق الهلال للبراعم بعد تحقيقهم بطولة الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عامًا لكرة القدم.



وأنهى الهلال المسابقة متصدرًا لجدول الترتيب بـ 37 نقطة، فيما حل الفتح ثانيًا بـ 34 نقطة.

وجاء التتويج بعد نهاية مباراة الهلال والقادسية التي جرت مساء اليوم على أرض ملعب نادي الهلال بالعاصمة الرياض ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز للشباب.

