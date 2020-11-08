اتفاقية بين "مانجا للإنتاج" ووزارة الاتصالات لدعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية

لمدة 3 سنوات لمساندة الشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية

أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ممثلة في مركز الابتكار الرقمي؛ بهدف رفع مستوى التعاون في التوعية ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب الإلكترونية.

وقّع الاتفاقية ممثلًا عن شركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتشمل أوجه التعاون المتفق عليها ضمن المذكرة، دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية من خلال برنامج الإرشاد والاستشارات المقدم من شركة مانجا والذي يعمل على تقييم الألعاب الإلكترونية من النواحي التقنية والفنية والتسويقية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التطوير والتوظيف بهدف المساعدة في ربط خريجي برامج التدريب والتطوير في مجال الألعاب الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

وتعليقًا على إبرام اتفاقية التعاون، قال الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: "يندرج توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن إطار رؤية الشركة المتمثلة في دعم التعاون مع الجهات المختصة من خلال البرامج التدريبية الخاصة بتطوير المهارات والقدرات في مجال الألعاب الإلكترونية، فهي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل؛ بهدف تسهيل حصول الشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية على فرص التوسع من خلال ربطها بالجهات الاستثمارية.

ولفت بخاري إلى أن التعاون مع مركز الابتكار الرقمي سيسهل وصول رواد الأعمال من خريجي برامج الوزارة المختصة بالألعاب الإلكترونية للأسواق المحلية والدولية.

وأوضح مدير عام مركز الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات إبراهيم الناصر، أن هذه الاتفاقية ستعمل على صياغة مظلة شراكة وتعاون بين المركز والشركة للتعاون في الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في مجال الألعاب الإلكترونية؛ مبينًا أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى تأصيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى تطوير معارف الشركات الناشئة ومهارات العاملين بها من أبناء وبنات الوطن على أسس مبتكرة، وتعزيز دورهم وتعظيم مردودهم؛ وبالتالي دعم مسيرة التنمية وبناء منظومة اقتصادية متكاملة على أسس معرفية تعزز من تفوق المملكة وريادتها العالمية، انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف "الناصر" أن قيمة وأهمية الاتفاقية فيما تتناوله من مضامين؛ تدعم الكوادر الوطنية الرقمية؛ مؤكدًا أن الابتكار وريادة الأعمال من الركائز الاستراتيجية لطموح الرؤية في الوصول إلى مستويات متقدمة في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية الهامة؛ لافتًا إلى أن إدراك المملكة بأهميتهما جعلهما -منذ وقت مبكر- على رأس أولوياتها، وأحد أهم محاور رؤيتها الطموحة".

وتابع: تكتسب الشراكة مع الوزارة أهمية كبرى؛ نظرًا لدورها المهم في دعم برامج مسرعات الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية لدى الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والمهارات ورعاية المشاريع المشتركة؛ وذلك من خلال تقديم الدعم التقني وتيسير الوصول إلى السوق وتوفير الدعم الإداري اللازم لتطور هذه الشركات.

وستلتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -ممثلة في مركز الابتكار الرقمي- بتقديم قوائم خريجي برامج التدريب والتطوير في مجال الألعاب الإلكترونية لشركة مانجا؛ بهدف تسهيل حصولهم على فرص وظيفية في المجال.

من جهتها، ستوفر شركة مانجا للإنتاج المشورة والدعم لتطوير قطاع ريادة الأعمال في مجال الألعاب الإلكترونية ومساعدة رواد الأعمال في برامج مسرعات الألعاب الإلكترونية التي تقدّمها الوزارة، والعمل على تسهيل وصولهم إلى الأسواق المحلية والدولية.

وسيتم تشكيل فريق مشترك برئاسة مركز الابتكار الرقمي، ويتضمن عضوًا إداريًّا من الطرفين. وسيتولى الفريق مهمة وضع خطط تفعيل هذه المذكرة وتحديد التزامات الطرفين ومتابعة تطبيق مراحل المذكرة والالتزامات المشتركة ويعقد اجتماعاته بشكل دوري لمتابعة سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية.

من جهته قال مدير تطوير الأعمال في شركة "مانجا للإنتاج"، المهندس عبدالعزيز النغموش: "نشهد في المملكة العربية السعودية توجهًا ملحوظًا في تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية. تسعى مانجا للإنتاج إلى الاستمرار في تطوير واستثمار المواهب السعودية؛ من خلال تقديم الاستشارات والدعم وتقديم برامج تدريبية لرفع مستوى كفاءتهم وتحضيرهم لسوق العمل.

ولفت النغموش إلى أن هذا التعاون بين مانجا للإنتاج وبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ سيثري المنطقة على المدى الطويل بكفاءات مصقولة وجاهزة للعمل والاستثمار في مجال الألعاب الإلكترونية محليًّا ودوليًّا".

وتابع: تختص شركة "مانجا للإنتاج" في صناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ذات الرسالة الهادفة والجودة والاحترافية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محليًّا وعالميًّا. وتسعى الشركة لإطلاق عدد من مشاريع ألعاب الفيديو التي توصل الرسالة السعودية إلى الجمهور العالمي في أعمال احترافية متميزة.

جدير بالذكر أن مانجا للإنتاج خلال الثلاث سنوات الماضية أطلقت أكثر من خمسة عشر برنامج تدريبي في شركات وجامعات عالمية؛ حيث استفاد منها أكثر من 350 طالبًا وطالبة بالشراكة مع عدة شركات مثل سكوير اينكس واس إن كي، وشركة سوني وغيرها من الشركات الرائدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية.