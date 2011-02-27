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شاهد.. إقبال كبير من زوار "جنادرية 32" على أسطول النقل الترددي

سهلت الخدمة آلية الوصول والمغادرة بمعدل رحلة كل نصف ساعة

سجلت حافلات النقل الترددي التي وفَّرتها الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 32"، حيث سهلت الخدمة آلية الوصول والمغادرة بمعدل رحلة كل نصف ساعة.

وتم تحديد موقعَين لاستقبال الزوار: الأول في مواقف أسواق "غرناطة مول" على الدائري الشرقي، والثاني بجوار نادي الرياض في وادي لبن، في حين نقطة الوصول والتجمع من أمام مواقف البوابة 2 غرب المهرجان.

وتنطلق أولى الرحلات يوميًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة والنصف مساءً، بواقع رحلة كل نصف ساعة، وتبدأ رحلات العودة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

ولا تتجاوز أسعار الذهاب خمسة ريالات للشخص، ويتم تفويج الحافلات عبر طرق خاصة من وإلى المهرجان، ويحصل الراكب على التذكرة من موقع المغادرة، كما وفرت "النقل الجماعي" حافلات الصيانة لضمان سرعة الوصول في الوقت المحدد.

وساهمت الخدمة في تقليل الكثافة المرورية على الطرق، كما مكّنت الزوار من المشاركة براحة وسلام دون عناء خطر الطريق المزدحم بالمركبات، أو همّ البحث عن مواقف.

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شاهد.. إقبال كبير من زوار "جنادرية 32" على أسطول النقل الترددي
سبق

سجلت حافلات النقل الترددي التي وفَّرتها الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 32"، حيث سهلت الخدمة آلية الوصول والمغادرة بمعدل رحلة كل نصف ساعة.

وتم تحديد موقعَين لاستقبال الزوار: الأول في مواقف أسواق "غرناطة مول" على الدائري الشرقي، والثاني بجوار نادي الرياض في وادي لبن، في حين نقطة الوصول والتجمع من أمام مواقف البوابة 2 غرب المهرجان.

وتنطلق أولى الرحلات يوميًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة والنصف مساءً، بواقع رحلة كل نصف ساعة، وتبدأ رحلات العودة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

ولا تتجاوز أسعار الذهاب خمسة ريالات للشخص، ويتم تفويج الحافلات عبر طرق خاصة من وإلى المهرجان، ويحصل الراكب على التذكرة من موقع المغادرة، كما وفرت "النقل الجماعي" حافلات الصيانة لضمان سرعة الوصول في الوقت المحدد.

وساهمت الخدمة في تقليل الكثافة المرورية على الطرق، كما مكّنت الزوار من المشاركة براحة وسلام دون عناء خطر الطريق المزدحم بالمركبات، أو همّ البحث عن مواقف.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:25 PM

شاهد.. إقبال كبير من زوار "جنادرية 32" على أسطول النقل الترددي

سهلت الخدمة آلية الوصول والمغادرة بمعدل رحلة كل نصف ساعة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
4,830

سجلت حافلات النقل الترددي التي وفَّرتها الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 32"، حيث سهلت الخدمة آلية الوصول والمغادرة بمعدل رحلة كل نصف ساعة.

وتم تحديد موقعَين لاستقبال الزوار: الأول في مواقف أسواق "غرناطة مول" على الدائري الشرقي، والثاني بجوار نادي الرياض في وادي لبن، في حين نقطة الوصول والتجمع من أمام مواقف البوابة 2 غرب المهرجان.

وتنطلق أولى الرحلات يوميًّا في تمام الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة والنصف مساءً، بواقع رحلة كل نصف ساعة، وتبدأ رحلات العودة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة والنصف مساءً.

ولا تتجاوز أسعار الذهاب خمسة ريالات للشخص، ويتم تفويج الحافلات عبر طرق خاصة من وإلى المهرجان، ويحصل الراكب على التذكرة من موقع المغادرة، كما وفرت "النقل الجماعي" حافلات الصيانة لضمان سرعة الوصول في الوقت المحدد.

وساهمت الخدمة في تقليل الكثافة المرورية على الطرق، كما مكّنت الزوار من المشاركة براحة وسلام دون عناء خطر الطريق المزدحم بالمركبات، أو همّ البحث عن مواقف.

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