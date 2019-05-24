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بالأسماء.. "تعليم الرياض" يحقق مراكز متقدمة بمسابقة "الأرصاد وحماية البيئة"

استهدفت المدارس والطلاب.. وحملت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، والتي استهدفت المدارس والطلاب والطالبات، بمناسبة أسبوع البيئة والذي يحمل شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا).

وتفصيلاً، اشتملت المسابقة على عدة مجالات وهي: مسابقة الفيلم البيئي - مسابقة النادي البيئي المدرسي - مسابقة التصميم الإلكتروني - مسابقة النشاط البيئي المبتكر - مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وفازت ابتدائية الرواد الأهلية بالمركز الأول كأفضل ناد بيئي، كما حصلت متوسطة ابن الحاجب على المركز الرابع كأفضل ناد بيئي، وفازت الطالبة جود فيصل الشوشان من ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص بالمركز الثاني في مجال التصميم الإلكتروني، والطالب عمر رجب يماني من مدرسة الابتكارية بالمركز الثالث في نفس المجال، وحقق الطالب بدر بن محمد البدر من ثانوية التربية النموذجية المركز الثاني في مجال الفيلم البيئي، والطالبة أبعاد محمد المطيري من الابتدائية الحادية والتسعين بالمركز الرابع في نفس المجال، كما حصلت الطالبة ميداء أحمد عبد الحليم من المتوسطة الثالثة بالدرعية على المركز الثالث في مجال أفضل مبتكر بيئي.

ومن جهته، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطلاب والمدارس الفائزة، قائلاً: إن هذا التعاون المشترك بين وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتوعية البيئية في المدارس له دور كبير في التوعية البيئية وترسيخ مفهوم الحفاظ عليها في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وإكسابهم المعرفة وتنمي فيهم القدرات الفكرية والعقلية وترسخ لديهم قيمة ومكانة البيئة لتكون ضمن اهتماماتهم وأولوياتهم ويحرصون على الحفاظ عليها ليس فقط على المستوى البيئي وإنما على المستوى الشخصي.

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بالأسماء.. "تعليم الرياض" يحقق مراكز متقدمة بمسابقة "الأرصاد وحماية البيئة"
سبق

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، والتي استهدفت المدارس والطلاب والطالبات، بمناسبة أسبوع البيئة والذي يحمل شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا).

وتفصيلاً، اشتملت المسابقة على عدة مجالات وهي: مسابقة الفيلم البيئي - مسابقة النادي البيئي المدرسي - مسابقة التصميم الإلكتروني - مسابقة النشاط البيئي المبتكر - مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وفازت ابتدائية الرواد الأهلية بالمركز الأول كأفضل ناد بيئي، كما حصلت متوسطة ابن الحاجب على المركز الرابع كأفضل ناد بيئي، وفازت الطالبة جود فيصل الشوشان من ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص بالمركز الثاني في مجال التصميم الإلكتروني، والطالب عمر رجب يماني من مدرسة الابتكارية بالمركز الثالث في نفس المجال، وحقق الطالب بدر بن محمد البدر من ثانوية التربية النموذجية المركز الثاني في مجال الفيلم البيئي، والطالبة أبعاد محمد المطيري من الابتدائية الحادية والتسعين بالمركز الرابع في نفس المجال، كما حصلت الطالبة ميداء أحمد عبد الحليم من المتوسطة الثالثة بالدرعية على المركز الثالث في مجال أفضل مبتكر بيئي.

ومن جهته، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطلاب والمدارس الفائزة، قائلاً: إن هذا التعاون المشترك بين وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتوعية البيئية في المدارس له دور كبير في التوعية البيئية وترسيخ مفهوم الحفاظ عليها في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وإكسابهم المعرفة وتنمي فيهم القدرات الفكرية والعقلية وترسخ لديهم قيمة ومكانة البيئة لتكون ضمن اهتماماتهم وأولوياتهم ويحرصون على الحفاظ عليها ليس فقط على المستوى البيئي وإنما على المستوى الشخصي.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:11 AM

بالأسماء.. "تعليم الرياض" يحقق مراكز متقدمة بمسابقة "الأرصاد وحماية البيئة"

استهدفت المدارس والطلاب.. وحملت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة، والتي استهدفت المدارس والطلاب والطالبات، بمناسبة أسبوع البيئة والذي يحمل شعار (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا).

وتفصيلاً، اشتملت المسابقة على عدة مجالات وهي: مسابقة الفيلم البيئي - مسابقة النادي البيئي المدرسي - مسابقة التصميم الإلكتروني - مسابقة النشاط البيئي المبتكر - مسابقة التصوير الفوتوغرافي.

وفازت ابتدائية الرواد الأهلية بالمركز الأول كأفضل ناد بيئي، كما حصلت متوسطة ابن الحاجب على المركز الرابع كأفضل ناد بيئي، وفازت الطالبة جود فيصل الشوشان من ابتدائية سكينة بنت أبي وقاص بالمركز الثاني في مجال التصميم الإلكتروني، والطالب عمر رجب يماني من مدرسة الابتكارية بالمركز الثالث في نفس المجال، وحقق الطالب بدر بن محمد البدر من ثانوية التربية النموذجية المركز الثاني في مجال الفيلم البيئي، والطالبة أبعاد محمد المطيري من الابتدائية الحادية والتسعين بالمركز الرابع في نفس المجال، كما حصلت الطالبة ميداء أحمد عبد الحليم من المتوسطة الثالثة بالدرعية على المركز الثالث في مجال أفضل مبتكر بيئي.

ومن جهته، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي التهنئة للطلاب والمدارس الفائزة، قائلاً: إن هذا التعاون المشترك بين وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتوعية البيئية في المدارس له دور كبير في التوعية البيئية وترسيخ مفهوم الحفاظ عليها في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات وإكسابهم المعرفة وتنمي فيهم القدرات الفكرية والعقلية وترسخ لديهم قيمة ومكانة البيئة لتكون ضمن اهتماماتهم وأولوياتهم ويحرصون على الحفاظ عليها ليس فقط على المستوى البيئي وإنما على المستوى الشخصي.

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