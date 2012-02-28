الحريري يصل الرياض و"العلولا" يستقبله بالمطار

ينتظر أن يلتقي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، فجر اليوم الأربعاء إلى الرياض، حيث استقبله في المطار وفد برئاسة المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا؛ والوزير المفوض وليد البخاري.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قد أكّدت في وقتٍ سابقٍ، أن الحريري؛ غادر إلى العاصمة السعودية الرياض، وسيلتقي خلال زيارته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.