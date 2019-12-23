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"أسترازينيكا": عقار "إيفوشيلد" قادر على تحييد متحور "أوميكرون"

الشركة استندت إلى دراسات في جامعتي أوكسفورد وواشنطن

أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية، في بيان أن عقار "إيفوشيلد"، وهو مزيج من الأجسام المضادة ممتدة المفعول طوّرته الشركة للوقاية من مرض "كورونا"، يتمتع بفاعلية في تحييد المتحور "أوميكرون"، بحسب الدراسات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أكد البيان فعالية عقار "إيفوشيلد" بالتركيز المثبط 50، وهو مقياس لفعالية التحييد التي تتمتع بها الأجسام المضادة، بلغ 273 نانوغرام/مل و147 نانوغرام/مل في دراسات جامعتي أوكسفورد وواشنطن على الترتيب.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المستويات ضمن نطاق عيارات الأجسام المضادة المحيِّدة التي تم تسجيلها لدى الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بـ"كورونا" وتعافوا بشكل طبيعي منه.

جدير بالذكر أن "إيفوشيلد" يعدّ واحدًا من اثنين فقط من عقاقير الأجسام المضادة تم التصريح باستخدامهما، حيث أظهرا فعالية في تحييد "أوميكرون" وجميع متحورات "كورونا" الأخرى المثيرة للقلق في دراسات الجامعتين.

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"أسترازينيكا": عقار "إيفوشيلد" قادر على تحييد متحور "أوميكرون"
سبق

أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية، في بيان أن عقار "إيفوشيلد"، وهو مزيج من الأجسام المضادة ممتدة المفعول طوّرته الشركة للوقاية من مرض "كورونا"، يتمتع بفاعلية في تحييد المتحور "أوميكرون"، بحسب الدراسات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أكد البيان فعالية عقار "إيفوشيلد" بالتركيز المثبط 50، وهو مقياس لفعالية التحييد التي تتمتع بها الأجسام المضادة، بلغ 273 نانوغرام/مل و147 نانوغرام/مل في دراسات جامعتي أوكسفورد وواشنطن على الترتيب.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المستويات ضمن نطاق عيارات الأجسام المضادة المحيِّدة التي تم تسجيلها لدى الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بـ"كورونا" وتعافوا بشكل طبيعي منه.

جدير بالذكر أن "إيفوشيلد" يعدّ واحدًا من اثنين فقط من عقاقير الأجسام المضادة تم التصريح باستخدامهما، حيث أظهرا فعالية في تحييد "أوميكرون" وجميع متحورات "كورونا" الأخرى المثيرة للقلق في دراسات الجامعتين.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:22 PM

"أسترازينيكا": عقار "إيفوشيلد" قادر على تحييد متحور "أوميكرون"

الشركة استندت إلى دراسات في جامعتي أوكسفورد وواشنطن

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أيمن حسن - الرياض
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أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للأدوية، في بيان أن عقار "إيفوشيلد"، وهو مزيج من الأجسام المضادة ممتدة المفعول طوّرته الشركة للوقاية من مرض "كورونا"، يتمتع بفاعلية في تحييد المتحور "أوميكرون"، بحسب الدراسات.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، أكد البيان فعالية عقار "إيفوشيلد" بالتركيز المثبط 50، وهو مقياس لفعالية التحييد التي تتمتع بها الأجسام المضادة، بلغ 273 نانوغرام/مل و147 نانوغرام/مل في دراسات جامعتي أوكسفورد وواشنطن على الترتيب.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المستويات ضمن نطاق عيارات الأجسام المضادة المحيِّدة التي تم تسجيلها لدى الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بـ"كورونا" وتعافوا بشكل طبيعي منه.

جدير بالذكر أن "إيفوشيلد" يعدّ واحدًا من اثنين فقط من عقاقير الأجسام المضادة تم التصريح باستخدامهما، حيث أظهرا فعالية في تحييد "أوميكرون" وجميع متحورات "كورونا" الأخرى المثيرة للقلق في دراسات الجامعتين.

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