النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

عبر الشاشات الإلكترونية .. "هيئة نجران" تفعّل برنامجًا توعويًّا في المجمعات والمرافق العامة

ضمن أعمال التذكير بفضل صيام الست من شوال والتهنئة بعيد الفطر

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، البرنامج التوعوي في الأسواق والأماكن العامة، ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل صيام الست من شوال وتهنئة المجتمع بحلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة.

ويأتي تنفيذًا لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عبر الشاشات الإلكترونية .. "هيئة نجران" تفعّل برنامجًا توعويًّا في المجمعات والمرافق العامة
سبق

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، البرنامج التوعوي في الأسواق والأماكن العامة، ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل صيام الست من شوال وتهنئة المجتمع بحلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة.

ويأتي تنفيذًا لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
05:10 PM

عبر الشاشات الإلكترونية .. "هيئة نجران" تفعّل برنامجًا توعويًّا في المجمعات والمرافق العامة

ضمن أعمال التذكير بفضل صيام الست من شوال والتهنئة بعيد الفطر

A A A
علي حفول - نجران
0
38

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، البرنامج التوعوي في الأسواق والأماكن العامة، ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل صيام الست من شوال وتهنئة المجتمع بحلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة.

ويأتي تنفيذًا لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,561
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,844
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,646

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة