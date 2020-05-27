عبر الشاشات الإلكترونية .. "هيئة نجران" تفعّل برنامجًا توعويًّا في المجمعات والمرافق العامة

ضمن أعمال التذكير بفضل صيام الست من شوال والتهنئة بعيد الفطر

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، البرنامج التوعوي في الأسواق والأماكن العامة، ضمن الأعمال التوعوية للتذكير بفضل صيام الست من شوال وتهنئة المجتمع بحلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجمعات التجارية، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة.

ويأتي تنفيذًا لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع، الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكل شرائح المجتمع.