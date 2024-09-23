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الشباب يواجه شبيبة الجزائري .. الجزيرة يلتقي النصر

في دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تقام غدًا الاثنين أربع مباريات في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تجمع بين الشرطة العراقي والكويت الكويتي، والجزيرة الإماراتي مع النصر العماني، وشبيبة الساورة الجزائري مع الشباب السعودي، والرجاء المغربي أمام هلال القدس الفلسطيني.
وعلى ملعب كربلاء، يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الكويت الكويتي، في إياب دور الـ32، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأخير 3-1، ليمتلك الأفضلية نحو العبور للدور التالي.
ويكفي الكويت الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، لضمان التأهل، بينما يحتاج الشرطة إلى الفوز بهدفين دون رد أو بفارق 3 أهداف على الأقل لاقتناص بطاقة العبور لثمن النهائي.
ثلاثية الكويت في الذهاب جاءت بتوقيع يوسف ناصر ودييجو كالديرون وفيصل زايد، بينما جاء هدف الشرطة الوحيد عن طريق مروان حسين.
وفي مباراة أخرى، يحتضن ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة فريق الجزيرة مع ضيفه النصر العماني، في مرحلة إياب دور الـ32 أيضًا.
لقاء الذهاب انتهى بفوز الجزيرة بهدف حمل توقيع اللاعب زايد العامري، الذي وضع لفريقه قدمًا في الدور ثمن النهائي، إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.
في المقابل، تبدو المهمة صعبة بعض الشيء بالنسبة للنصر العماني، الذي خسر جولة الذهاب على ملعبه ووسط أنصاره، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين إيابًا للعبور إلى دور الـ16.
وفي قارة إفريقيا، يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره هلال القدس الفلسطيني على ملعب محمد الخامس، بينما يلتقي شبيبة الساورة الجزائري مع ضيفه الشباب السعودي، في ذهاب دور الـ32.
ويسعى كل فريق من الأربعة فرق لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة، على أمل بلوغ الدور ثمن النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يواجه شبيبة الجزائري .. الجزيرة يلتقي النصر
سبق

تقام غدًا الاثنين أربع مباريات في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تجمع بين الشرطة العراقي والكويت الكويتي، والجزيرة الإماراتي مع النصر العماني، وشبيبة الساورة الجزائري مع الشباب السعودي، والرجاء المغربي أمام هلال القدس الفلسطيني.
وعلى ملعب كربلاء، يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الكويت الكويتي، في إياب دور الـ32، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأخير 3-1، ليمتلك الأفضلية نحو العبور للدور التالي.
ويكفي الكويت الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، لضمان التأهل، بينما يحتاج الشرطة إلى الفوز بهدفين دون رد أو بفارق 3 أهداف على الأقل لاقتناص بطاقة العبور لثمن النهائي.
ثلاثية الكويت في الذهاب جاءت بتوقيع يوسف ناصر ودييجو كالديرون وفيصل زايد، بينما جاء هدف الشرطة الوحيد عن طريق مروان حسين.
وفي مباراة أخرى، يحتضن ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة فريق الجزيرة مع ضيفه النصر العماني، في مرحلة إياب دور الـ32 أيضًا.
لقاء الذهاب انتهى بفوز الجزيرة بهدف حمل توقيع اللاعب زايد العامري، الذي وضع لفريقه قدمًا في الدور ثمن النهائي، إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.
في المقابل، تبدو المهمة صعبة بعض الشيء بالنسبة للنصر العماني، الذي خسر جولة الذهاب على ملعبه ووسط أنصاره، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين إيابًا للعبور إلى دور الـ16.
وفي قارة إفريقيا، يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره هلال القدس الفلسطيني على ملعب محمد الخامس، بينما يلتقي شبيبة الساورة الجزائري مع ضيفه الشباب السعودي، في ذهاب دور الـ32.
ويسعى كل فريق من الأربعة فرق لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة، على أمل بلوغ الدور ثمن النهائي.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
12:08 AM

الشباب يواجه شبيبة الجزائري .. الجزيرة يلتقي النصر

في دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقام غدًا الاثنين أربع مباريات في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تجمع بين الشرطة العراقي والكويت الكويتي، والجزيرة الإماراتي مع النصر العماني، وشبيبة الساورة الجزائري مع الشباب السعودي، والرجاء المغربي أمام هلال القدس الفلسطيني.
وعلى ملعب كربلاء، يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره الكويت الكويتي، في إياب دور الـ32، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الأخير 3-1، ليمتلك الأفضلية نحو العبور للدور التالي.
ويكفي الكويت الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، لضمان التأهل، بينما يحتاج الشرطة إلى الفوز بهدفين دون رد أو بفارق 3 أهداف على الأقل لاقتناص بطاقة العبور لثمن النهائي.
ثلاثية الكويت في الذهاب جاءت بتوقيع يوسف ناصر ودييجو كالديرون وفيصل زايد، بينما جاء هدف الشرطة الوحيد عن طريق مروان حسين.
وفي مباراة أخرى، يحتضن ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة فريق الجزيرة مع ضيفه النصر العماني، في مرحلة إياب دور الـ32 أيضًا.
لقاء الذهاب انتهى بفوز الجزيرة بهدف حمل توقيع اللاعب زايد العامري، الذي وضع لفريقه قدمًا في الدور ثمن النهائي، إذ يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل.
في المقابل، تبدو المهمة صعبة بعض الشيء بالنسبة للنصر العماني، الذي خسر جولة الذهاب على ملعبه ووسط أنصاره، ويحتاج إلى الفوز بفارق هدفين إيابًا للعبور إلى دور الـ16.
وفي قارة إفريقيا، يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره هلال القدس الفلسطيني على ملعب محمد الخامس، بينما يلتقي شبيبة الساورة الجزائري مع ضيفه الشباب السعودي، في ذهاب دور الـ32.
ويسعى كل فريق من الأربعة فرق لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة العودة، على أمل بلوغ الدور ثمن النهائي.

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