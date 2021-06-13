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"أمانة الشرقية" تنفّذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية وتحرر 536 مخالفة

أغلقت 55 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ أسفرت عن إغلاق 55 منشأة، وتحرير 536 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة عبر مركز (940)، 2514 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وتواصل أمانة الشرقية تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الجديدة، كذلك الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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"أمانة الشرقية" تنفّذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية وتحرر 536 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ أسفرت عن إغلاق 55 منشأة، وتحرير 536 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة عبر مركز (940)، 2514 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وتواصل أمانة الشرقية تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الجديدة، كذلك الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:06 PM

"أمانة الشرقية" تنفّذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية وتحرر 536 مخالفة

أغلقت 55 منشأة غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 10 آلاف جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ أسفرت عن إغلاق 55 منشأة، وتحرير 536 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة عبر مركز (940)، 2514 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية.

وتواصل أمانة الشرقية تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الجديدة، كذلك الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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