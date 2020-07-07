وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وحيث تم -بتوفيق الله- اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة؛ بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببًا في وقوعها؛ وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.

دعت الإدارة العامة للمرور، ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بوجود تأمين قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا غرة شهر ذي الحجة.

قبل استئناف ضبط المخالفات آليًّا.. المرور يدعو ملاك المركبات للتحقق من وجود التأمين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-07 دعت الإدارة العامة للمرور، ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بوجود تأمين قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا غرة شهر ذي الحجة. وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وحيث تم -بتوفيق الله- اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة؛ بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببًا في وقوعها؛ وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 02:13 PM

قبل استئناف ضبط المخالفات آليًّا.. المرور يدعو ملاك المركبات للتحقق من وجود التأمين قالت: بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببًا في وقوعها





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دعت الإدارة العامة للمرور، ملاك المركبات كافة، للتحقق من التزامهم بوجود تأمين قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا غرة شهر ذي الحجة.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، بأنه نظرًا لزوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبات، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، وحيث تم -بتوفيق الله- اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، تدعو الإدارة العامة للمرور ملاك المركبات كافة للتحقق من التزامهم بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على وجود تأمين سار للمركبة؛ بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سببًا في وقوعها؛ وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آليًّا والمقرر في غرة شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ.