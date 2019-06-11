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جازان.. "حوادث دامية" تحمل 4 إصابات بينها حالة دهس

باشرها الهلال الأحمر بعد بلاغات ونقل الحالات لمستشفيات

شهدت منطقة جازان، صباح اليوم، أربعة حوادث مرورية بينها حالة دهس شمال محافظة صبيا، باشرتها دوريات المرور والهلال الأحمر.

وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي باسم فرع الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: "تَلَقّت غرفة العمليات بفرع الهيئة بعد فجر اليوم، عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفِرَق الإسعافية، وقدمت الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي النقل إلى مستشفيات المنطقة".

وأضاف: "باشرت الفِرَق 4 حوادث مرورية؛ منها حالة دهس لشخص من الجنسية الإفريقية، وكانت حصيلة هذه الحوادث 4 إصابات تراوحت ما بين المتوسطة إلى البسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. "حوادث دامية" تحمل 4 إصابات بينها حالة دهس
سبق

شهدت منطقة جازان، صباح اليوم، أربعة حوادث مرورية بينها حالة دهس شمال محافظة صبيا، باشرتها دوريات المرور والهلال الأحمر.

وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي باسم فرع الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: "تَلَقّت غرفة العمليات بفرع الهيئة بعد فجر اليوم، عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفِرَق الإسعافية، وقدمت الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي النقل إلى مستشفيات المنطقة".

وأضاف: "باشرت الفِرَق 4 حوادث مرورية؛ منها حالة دهس لشخص من الجنسية الإفريقية، وكانت حصيلة هذه الحوادث 4 إصابات تراوحت ما بين المتوسطة إلى البسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج".

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
11:21 AM

جازان.. "حوادث دامية" تحمل 4 إصابات بينها حالة دهس

باشرها الهلال الأحمر بعد بلاغات ونقل الحالات لمستشفيات

A A A
محمد طيران - الرياض
0
4,454

شهدت منطقة جازان، صباح اليوم، أربعة حوادث مرورية بينها حالة دهس شمال محافظة صبيا، باشرتها دوريات المرور والهلال الأحمر.

وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي باسم فرع الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: "تَلَقّت غرفة العمليات بفرع الهيئة بعد فجر اليوم، عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفِرَق الإسعافية، وقدمت الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي النقل إلى مستشفيات المنطقة".

وأضاف: "باشرت الفِرَق 4 حوادث مرورية؛ منها حالة دهس لشخص من الجنسية الإفريقية، وكانت حصيلة هذه الحوادث 4 إصابات تراوحت ما بين المتوسطة إلى البسيطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج".

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