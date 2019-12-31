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القيادة تهنئ السودان وكوبا بذكرى الاستقلال والتحرير

خادم الحرمين أشاد بتميُّز العلاقات الأخوية مع الخرطوم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للفريق البرهان.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة السعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس ميغل دياز كانيل؛ رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ميغل دياز كانيل؛ عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ السودان وكوبا بذكرى الاستقلال والتحرير
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للفريق البرهان.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة السعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس ميغل دياز كانيل؛ رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ميغل دياز كانيل؛ عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
10:13 AM

القيادة تهنئ السودان وكوبا بذكرى الاستقلال والتحرير

خادم الحرمين أشاد بتميُّز العلاقات الأخوية مع الخرطوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان؛ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة للفريق البرهان.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة السعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة للرئيس ميغل دياز كانيل؛ رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس ميغل دياز كانيل؛ عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

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