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مهادنة أم مناورة؟ تركيا تريد حل النزاع مع اليونان بالحوار

"أكار" لوّح بالحل السياسي والقوة معاً

ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن بلده يريد حل النزاع مع اليونان بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط عبر الحوار، لكنه استدرك بأن أنقرة ستدافع عن "حقوقها ومصالحها" في المنطقة، فيما ستكشف الأيام القليلة المقبلة عما إذا كان المسعي التركي ينطوي على مهادنة لليونان بعد طلبها عقد اجتماع وزاري طارئ للاتحاد الأوروبي أم مجرد مناورة جديدة لكسب الوقت؟

ونقلت "رويترز" عن "أكار" قوله: "على الرغم من كل ذلك نريد تصديق أن المنطق سيسود، ونقف في جانب القانون الدولي وحسن الجوار والحوار في الميدان وعلى الطاولة".

وأضاف: "نريد التوصل لحلول سياسية عبر السبل السلمية بما يتفق مع القوانين الدولية".

وتابع الوزير التركي بالقول: "يتعين أن يكون معلوماً أن بحارنا هي وطننا الأزرق، كل قطرة منها لها قيمة".

وتختلف تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشدة بشأن تداخل مطالباتهم بالسيادة على موارد هيدروكربونات في المنطقة، وتصاعد التوتر منذ بدء أنقرة عمليات تنقيب في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط الاثنين الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مهادنة أم مناورة؟ تركيا تريد حل النزاع مع اليونان بالحوار
سبق

ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن بلده يريد حل النزاع مع اليونان بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط عبر الحوار، لكنه استدرك بأن أنقرة ستدافع عن "حقوقها ومصالحها" في المنطقة، فيما ستكشف الأيام القليلة المقبلة عما إذا كان المسعي التركي ينطوي على مهادنة لليونان بعد طلبها عقد اجتماع وزاري طارئ للاتحاد الأوروبي أم مجرد مناورة جديدة لكسب الوقت؟

ونقلت "رويترز" عن "أكار" قوله: "على الرغم من كل ذلك نريد تصديق أن المنطق سيسود، ونقف في جانب القانون الدولي وحسن الجوار والحوار في الميدان وعلى الطاولة".

وأضاف: "نريد التوصل لحلول سياسية عبر السبل السلمية بما يتفق مع القوانين الدولية".

وتابع الوزير التركي بالقول: "يتعين أن يكون معلوماً أن بحارنا هي وطننا الأزرق، كل قطرة منها لها قيمة".

وتختلف تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشدة بشأن تداخل مطالباتهم بالسيادة على موارد هيدروكربونات في المنطقة، وتصاعد التوتر منذ بدء أنقرة عمليات تنقيب في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط الاثنين الماضي.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:35 PM

مهادنة أم مناورة؟ تركيا تريد حل النزاع مع اليونان بالحوار

"أكار" لوّح بالحل السياسي والقوة معاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أن بلده يريد حل النزاع مع اليونان بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط عبر الحوار، لكنه استدرك بأن أنقرة ستدافع عن "حقوقها ومصالحها" في المنطقة، فيما ستكشف الأيام القليلة المقبلة عما إذا كان المسعي التركي ينطوي على مهادنة لليونان بعد طلبها عقد اجتماع وزاري طارئ للاتحاد الأوروبي أم مجرد مناورة جديدة لكسب الوقت؟

ونقلت "رويترز" عن "أكار" قوله: "على الرغم من كل ذلك نريد تصديق أن المنطق سيسود، ونقف في جانب القانون الدولي وحسن الجوار والحوار في الميدان وعلى الطاولة".

وأضاف: "نريد التوصل لحلول سياسية عبر السبل السلمية بما يتفق مع القوانين الدولية".

وتابع الوزير التركي بالقول: "يتعين أن يكون معلوماً أن بحارنا هي وطننا الأزرق، كل قطرة منها لها قيمة".

وتختلف تركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي، بشدة بشأن تداخل مطالباتهم بالسيادة على موارد هيدروكربونات في المنطقة، وتصاعد التوتر منذ بدء أنقرة عمليات تنقيب في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط الاثنين الماضي.

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