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مصر تسجل 1503 إصابات جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

إجمالي المصابين يقترب من 70 ألفاً بينهم 18881 متعافياً

سجلت مصر، اليوم الأربعاء، 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و81 حالة وفاة، وخروج 421 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة.


وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة شُفيت، و3034 حالة وفاة.

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مصر تسجل 1503 إصابات جديدة بكورونا و81 حالة وفاة
سبق

سجلت مصر، اليوم الأربعاء، 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و81 حالة وفاة، وخروج 421 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة.


وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة شُفيت، و3034 حالة وفاة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
11:50 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
04:22 AM

مصر تسجل 1503 إصابات جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

إجمالي المصابين يقترب من 70 ألفاً بينهم 18881 متعافياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر، اليوم الأربعاء، 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و81 حالة وفاة، وخروج 421 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 18881 حالة.


وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة شُفيت، و3034 حالة وفاة.

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