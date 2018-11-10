المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الانتحارية في الصومال
أكدت رفضها لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكداً رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الانتحارية في الصومال
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-11-10
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكداً رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
07:23 PM
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الانتحارية في الصومال
أكدت رفضها لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت عند فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، وما نتج عنها من سقوط قتلى وجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، مؤكداً رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.