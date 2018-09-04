وتفصيلاً وجه أمين منطقة الجوف، بناء على ما تم عرضه من وكيل الخدمات بتكثيف الرقابة الصحية على أسواق الخضار ومنع منتج "البقدونس" إلا من سبق الفسح لهم، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري تلوث البقدونس بمتبقيات المبيدات وبكتيريا القولون، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على 940.

أمانة الجوف توقف بيع "البقدونس" لتلوثه بالمبيدات وبكتيريا القولون مهنا التميمي سبق 2018-09-04 أوقفت أمانة الجوف بيع منتج البقدونس بعدما أثبتت الفحوصات المخبرية تلوثه بمتبقيات المبيدات وبـ"بكتيرياالقولون". وتفصيلاً وجه أمين منطقة الجوف، بناء على ما تم عرضه من وكيل الخدمات بتكثيف الرقابة الصحية على أسواق الخضار ومنع منتج "البقدونس" إلا من سبق الفسح لهم، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري تلوث البقدونس بمتبقيات المبيدات وبكتيريا القولون، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على 940.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 08:39 PM

أمانة الجوف توقف بيع "البقدونس" لتلوثه بالمبيدات وبكتيريا القولون دعت المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على 940





A A A





132 مشاركة

أوقفت أمانة الجوف بيع منتج البقدونس بعدما أثبتت الفحوصات المخبرية تلوثه بمتبقيات المبيدات وبـ"بكتيرياالقولون".

وتفصيلاً وجه أمين منطقة الجوف، بناء على ما تم عرضه من وكيل الخدمات بتكثيف الرقابة الصحية على أسواق الخضار ومنع منتج "البقدونس" إلا من سبق الفسح لهم، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري تلوث البقدونس بمتبقيات المبيدات وبكتيريا القولون، ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على 940.