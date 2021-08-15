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الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه

قلّصت الكويت شروطها لدخول السعوديين ومواطني مجلس التعاون من ثلاثة شروط إلى شرط واحد فقط؛ حيث كانت الشروط أولًا تتضمن حجرًا، وأن يكون السعودي ذا صلة قرابة بأحد المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى والمحصنين جرعتين من التطعيم.

وبعد تقليص شروط الدخول؛ أصبح شرط الدخول فحص "بي سي آر" مدته 72 ساعة فقط، مع إبراز شهادة التطعيم وتسجيلها على منصة "كويت مسافر".

وقررت السلطات الكويتية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر- أسترازينكا- موديرنا)، أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون).

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ إجمالي عدد السعوديين القادمين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي، وأن 94% من السعوديين القادمين إلى الكويت (أي 3.44 ملايين سعودي) أتوا برًّا إلى الكويت، حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، كما دخل 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية، ويشكل السعوديون 88% من إجمالي القادمين إلى الكويت من دول مجلس التعاون. كما يشكل القادمون برًّا من مواطني مجلس التعاون عبر المنافذ البرية مع السعودية نسبة 88% أيضًا من إجمالي مواطني مجلس التعاون القادمين إلى الكويت وفق "القبس".

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الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه
سبق

قلّصت الكويت شروطها لدخول السعوديين ومواطني مجلس التعاون من ثلاثة شروط إلى شرط واحد فقط؛ حيث كانت الشروط أولًا تتضمن حجرًا، وأن يكون السعودي ذا صلة قرابة بأحد المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى والمحصنين جرعتين من التطعيم.

وبعد تقليص شروط الدخول؛ أصبح شرط الدخول فحص "بي سي آر" مدته 72 ساعة فقط، مع إبراز شهادة التطعيم وتسجيلها على منصة "كويت مسافر".

وقررت السلطات الكويتية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر- أسترازينكا- موديرنا)، أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون).

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ إجمالي عدد السعوديين القادمين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي، وأن 94% من السعوديين القادمين إلى الكويت (أي 3.44 ملايين سعودي) أتوا برًّا إلى الكويت، حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، كما دخل 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية، ويشكل السعوديون 88% من إجمالي القادمين إلى الكويت من دول مجلس التعاون. كما يشكل القادمون برًّا من مواطني مجلس التعاون عبر المنافذ البرية مع السعودية نسبة 88% أيضًا من إجمالي مواطني مجلس التعاون القادمين إلى الكويت وفق "القبس".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
01:04 PM

الكويت تلغي الحجر على السعوديين وتسمح بالدخول بشرط واحد.. تعرّف عليه

A A A
خالد خليل - الرياض
0
22,092

قلّصت الكويت شروطها لدخول السعوديين ومواطني مجلس التعاون من ثلاثة شروط إلى شرط واحد فقط؛ حيث كانت الشروط أولًا تتضمن حجرًا، وأن يكون السعودي ذا صلة قرابة بأحد المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى والمحصنين جرعتين من التطعيم.

وبعد تقليص شروط الدخول؛ أصبح شرط الدخول فحص "بي سي آر" مدته 72 ساعة فقط، مع إبراز شهادة التطعيم وتسجيلها على منصة "كويت مسافر".

وقررت السلطات الكويتية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر- أسترازينكا- موديرنا)، أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون).

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ إجمالي عدد السعوديين القادمين إلى الكويت عن طريق البر والجو والبحر 3.66 ملايين سعودي، وأن 94% من السعوديين القادمين إلى الكويت (أي 3.44 ملايين سعودي) أتوا برًّا إلى الكويت، حسب بيانات وزارة الداخلية الكويتية، كما دخل 185 ألف مواطن بحريني إلى الكويت عن طريق المنافذ البرية الحدودية مع السعودية، ويشكل السعوديون 88% من إجمالي القادمين إلى الكويت من دول مجلس التعاون. كما يشكل القادمون برًّا من مواطني مجلس التعاون عبر المنافذ البرية مع السعودية نسبة 88% أيضًا من إجمالي مواطني مجلس التعاون القادمين إلى الكويت وفق "القبس".

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