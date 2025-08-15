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بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها

أشخاص بهويات مجهولة ومنتجات مجهولة المصدر.. ومطالبات بالتدخُّل

تناثرت مخلفات ونفايات الباعة العشوائيين من المخالفين داخل سوق الخضار والفواكه بالطائف؛ ما زاد العبء على عمال النظافة الذين قد يجدون صعوبة في رفع تلك المخلفات التي تبقى بكميات كبيرة.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" تلك الصورة المشوهة التي خلفها هؤلاء الباعة. فمن الناحية الأمنية تسببوا في العشوائية والفوضى، كذلك لا يُعلم هوية وجنسية هذه الفئة من العمالة، ومصدرَيْ الخضار والفواكه، التي قد يتم جلبها من مزارع تُسقى من مياه الصرف الصحي، وتكون مجهولة المصدر.

وعلمت "سبق" أن مطالبات كانت قد وصلت للأمانة التي كانت قد شكلت لجانًا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم منعهم من البيع المخالف بإيجاد موقع للبيع الموسمي، ومراقبة الباعة لمعرفة هويتهم، وما يبيعون؛ إذ يحتمل أن يكون بين الخضار ما هو تالف، وتعرض للرش الكيميائي. كذلك وجودهم بتلك المخالفة يعرقل الحركة المرورية داخل السوق وخارجها؛ كون بعضهم يبيع بالشوارع المحيطة.

من جانبه، علق أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على هذا الموضوع بقوله: هناك من يقف خلف هذه العمالة تسترًا؛ وهي بذلك مشكلة لا بد من الترتيب للقضاء عليها، والتضييق على هذه الفئة من العمالة. مشيرًا إلى أن هناك لجنة تقوم بدورها، وتباشر منعهم، وتصادر ما يبيعون وقت وجودهم؛ وذلك لمصلحة قد تكون مشتركة، أو تكون لذلك الأجنبي.

وبيّن المهندس "آل هميل" أن أي عمل ينقصه التعاون والتكامل بين المواطنين مع جهود الجهات الحكومية لا يتحقق له النجاح المطلوب.. مؤكدًا أنه سيتم الوقوف على الموقع ومعالجته.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها
سبق

تناثرت مخلفات ونفايات الباعة العشوائيين من المخالفين داخل سوق الخضار والفواكه بالطائف؛ ما زاد العبء على عمال النظافة الذين قد يجدون صعوبة في رفع تلك المخلفات التي تبقى بكميات كبيرة.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" تلك الصورة المشوهة التي خلفها هؤلاء الباعة. فمن الناحية الأمنية تسببوا في العشوائية والفوضى، كذلك لا يُعلم هوية وجنسية هذه الفئة من العمالة، ومصدرَيْ الخضار والفواكه، التي قد يتم جلبها من مزارع تُسقى من مياه الصرف الصحي، وتكون مجهولة المصدر.

وعلمت "سبق" أن مطالبات كانت قد وصلت للأمانة التي كانت قد شكلت لجانًا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم منعهم من البيع المخالف بإيجاد موقع للبيع الموسمي، ومراقبة الباعة لمعرفة هويتهم، وما يبيعون؛ إذ يحتمل أن يكون بين الخضار ما هو تالف، وتعرض للرش الكيميائي. كذلك وجودهم بتلك المخالفة يعرقل الحركة المرورية داخل السوق وخارجها؛ كون بعضهم يبيع بالشوارع المحيطة.

من جانبه، علق أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على هذا الموضوع بقوله: هناك من يقف خلف هذه العمالة تسترًا؛ وهي بذلك مشكلة لا بد من الترتيب للقضاء عليها، والتضييق على هذه الفئة من العمالة. مشيرًا إلى أن هناك لجنة تقوم بدورها، وتباشر منعهم، وتصادر ما يبيعون وقت وجودهم؛ وذلك لمصلحة قد تكون مشتركة، أو تكون لذلك الأجنبي.

وبيّن المهندس "آل هميل" أن أي عمل ينقصه التعاون والتكامل بين المواطنين مع جهود الجهات الحكومية لا يتحقق له النجاح المطلوب.. مؤكدًا أنه سيتم الوقوف على الموقع ومعالجته.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
01:56 AM

بالصور .. "سبق" ترصد مخلفات ونفايات وعشوائيات بسوق الخضار بالطائف.. والأمانة: سنقضي عليها

أشخاص بهويات مجهولة ومنتجات مجهولة المصدر.. ومطالبات بالتدخُّل

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فهد العتيبي - الطائف
8
3,757

تناثرت مخلفات ونفايات الباعة العشوائيين من المخالفين داخل سوق الخضار والفواكه بالطائف؛ ما زاد العبء على عمال النظافة الذين قد يجدون صعوبة في رفع تلك المخلفات التي تبقى بكميات كبيرة.

وفي هذا الإطار رصدت عدسة "سبق" تلك الصورة المشوهة التي خلفها هؤلاء الباعة. فمن الناحية الأمنية تسببوا في العشوائية والفوضى، كذلك لا يُعلم هوية وجنسية هذه الفئة من العمالة، ومصدرَيْ الخضار والفواكه، التي قد يتم جلبها من مزارع تُسقى من مياه الصرف الصحي، وتكون مجهولة المصدر.

وعلمت "سبق" أن مطالبات كانت قد وصلت للأمانة التي كانت قد شكلت لجانًا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتم منعهم من البيع المخالف بإيجاد موقع للبيع الموسمي، ومراقبة الباعة لمعرفة هويتهم، وما يبيعون؛ إذ يحتمل أن يكون بين الخضار ما هو تالف، وتعرض للرش الكيميائي. كذلك وجودهم بتلك المخالفة يعرقل الحركة المرورية داخل السوق وخارجها؛ كون بعضهم يبيع بالشوارع المحيطة.

من جانبه، علق أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، على هذا الموضوع بقوله: هناك من يقف خلف هذه العمالة تسترًا؛ وهي بذلك مشكلة لا بد من الترتيب للقضاء عليها، والتضييق على هذه الفئة من العمالة. مشيرًا إلى أن هناك لجنة تقوم بدورها، وتباشر منعهم، وتصادر ما يبيعون وقت وجودهم؛ وذلك لمصلحة قد تكون مشتركة، أو تكون لذلك الأجنبي.

وبيّن المهندس "آل هميل" أن أي عمل ينقصه التعاون والتكامل بين المواطنين مع جهود الجهات الحكومية لا يتحقق له النجاح المطلوب.. مؤكدًا أنه سيتم الوقوف على الموقع ومعالجته.

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