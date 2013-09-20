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برج "الشؤون الإسلامية" وفروعه يتزين احتفاءً بالوطن.. "عز وتمكين" ينطلق

برامج دعوية وإرشادية تشمل 1040 محاضرة تُلقى بالمساجد وعبر المنصات

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برامج دعوية وإرشادية ومبادرات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ"91" للمملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلق البرنامج الدعوي بعنوان "عز وتمكين" الذي تنفذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وبيّنت أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها؛ وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تُلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

ويتضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين"، إنتاج عدد 130 مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين، تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

ويتزين برج الوزارة ومرافقه وكامل فروعه بمناطق المملكة، بلافتات تحمل عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة؛ بدءًا من المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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برج "الشؤون الإسلامية" وفروعه يتزين احتفاءً بالوطن.. "عز وتمكين" ينطلق
سبق

تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برامج دعوية وإرشادية ومبادرات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ"91" للمملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلق البرنامج الدعوي بعنوان "عز وتمكين" الذي تنفذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وبيّنت أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها؛ وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تُلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

ويتضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين"، إنتاج عدد 130 مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين، تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

ويتزين برج الوزارة ومرافقه وكامل فروعه بمناطق المملكة، بلافتات تحمل عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة؛ بدءًا من المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
12:02 PM

برج "الشؤون الإسلامية" وفروعه يتزين احتفاءً بالوطن.. "عز وتمكين" ينطلق

برامج دعوية وإرشادية تشمل 1040 محاضرة تُلقى بالمساجد وعبر المنصات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برامج دعوية وإرشادية ومبادرات بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ"91" للمملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلق البرنامج الدعوي بعنوان "عز وتمكين" الذي تنفذه وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد، ويستمر لمدة يومين بمشاركة كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة.

وبيّنت أن البرنامج الدعوي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن ومشروعية حبه والانتماء له والرد على الشبهات المضللة نحو الانتماء والمواطنة، وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها؛ وذلك من خلال 1040 محاضرة وكلمة دعوية تُلقى في المساجد والجوامع وعبر المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ مستهدفة بذلك مختلف شرائح المجتمع.

ويتضمن البرنامج الدعوي "عز وتمكين"، إنتاج عدد 130 مادة دعوية بمشاركة الدعاة والمختصين، تناقش موضوعات في أهمية اجتماع الكلمة، وبيان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، وواجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر، ومقومات حب الوطن، وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الأفكار الضالة، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة العقيدة.

ويتزين برج الوزارة ومرافقه وكامل فروعه بمناطق المملكة، بلافتات تحمل عبارات وكلمات خالدة لقادة المملكة؛ بدءًا من المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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