شاهد.. "سبق" ترصد الدور الإنساني لأفراد الدفاع المدني تجاه زوار الحرم

خصَّص 30 نقطة من قوة الدعم لتباشر أعمالها على مدار الساعة بالحرمَيْن

رصدت عدسة "سبق" خلال جولة ميدانية داخل المسجد الحرام مشاهد إنسانية تجاه زوار المسجد الحرام، أبطالها رجال الدفاع المدني، بالرغم من تعدد أدوار الدفاع المدني الهادفة للحفاظ على سلامة الزوار والمعتمرين وعمليات الإنقاذ، والمساعدة في تقديم الخدمات الإنسانية لمن يحتاج إليها من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي التفاصيل، أظهرت الصور حجم الدور الإنساني الذي يقوم به رجال الدفاع المدني بالمسجد الحرام. ومن تلك المشاهد اليومية تظهر صورة إنقاذ رجال الدفاع المدني أحد المصابين بالإعياء.. فيما تُبرز صورة أخرى الدور الإنساني؛ إذ يقوم رجال الدفاع المدني بدفع كرسي أحد المحتاجين للمساعدة.. وتُظهر صور أخرى مساعدة كبار السن، ونقلهم إلى مراكز الصحة القريبة لتلقي العلاج.

ويتسابق أفراد الدفاع المدني على تنفيذ الجهود الإنسانية التي يبغون من ورائها الأجر والثواب ودعوات المعتمرين والزوار؛ وذلك بناء على إرشادات حكومتنا الرشيدة لخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين.

وخصص الدفاع المدني 30 نقطة من قوة الدعم بالمسجد الحرام التي تباشر أعمالها على مدار الساعة في الحرمين الشريفين؛ وذلك للتدخل السريع عند حدوث حالات طارئة - لا قدر الله - وتنفيذ خطط الإنقاذ والإخلاء، إضافة لأعمال الإنقاذ الفردية لحالات الإعياء، وتنفيذ إجراءات السلامة، والإسهام في الإجراءات التنظيمية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وغيرها من الخدمات.