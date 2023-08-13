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فرنسا تطلب توضيح ملابسات قتل تركيا ضابطين عراقيين

نددت بالهجوم وأدانت خرق سيادة بلاد النهرين

طلبت فرنسا اليوم (الخميس)، توضيح ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية، وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في شمال العراق.

وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تندد بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على أن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وتدين أي خرق لهذه السيادة.

وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء الماضي، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه اعتداء تركي سافر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تطلب توضيح ملابسات قتل تركيا ضابطين عراقيين
سبق

طلبت فرنسا اليوم (الخميس)، توضيح ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية، وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في شمال العراق.

وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تندد بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على أن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وتدين أي خرق لهذه السيادة.

وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء الماضي، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه اعتداء تركي سافر.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
06:40 PM

فرنسا تطلب توضيح ملابسات قتل تركيا ضابطين عراقيين

نددت بالهجوم وأدانت خرق سيادة بلاد النهرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت فرنسا اليوم (الخميس)، توضيح ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية، وأدى إلى مقتل ضابطين عراقيين من حرس الحدود في شمال العراق.

وذكر متحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تندد بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشدد على أن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية، وتدين أي خرق لهذه السيادة.

وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء الماضي، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه اعتداء تركي سافر.

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