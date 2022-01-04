انطلاق المهرجان السعودي للجواد العربي الثاني "عبية في الدرعية".. الاثنين القادم

بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية.. وسلمان بن فيصل يشيد بدور هيئة الفروسية

تقام في العاشر من شهر يناير الجاري، النسخة الثانية للمهرجان السعودي للجواد العربي، تحت شعار "عبية في الدرعية" في منتجع الفروسية العالمي، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقال الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان بن محمد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمهرجان أمس: إن المهرجان سيقام بشراكة ودعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وثمّن دورَ هيئة الفروسية برئاسة الأمير بندر بن خالد الفيصل، والاتحاد السعودي للفروسية برئاسة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، في دعم الفروسية السعودية؛ مشيدًا بالجهود المتميزة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في خدمة الخيل العربية الأصيلة وملاكها ورياضاتها.

وأعلن رئيس اللجنة عن موعد انطلاق فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبية في الدرعية)، الذي سيكون في العاشر من شهر يناير الحالي في منتجع الفروسية العالمي.

وذكر أن المهرجان جاء امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وإيمانًا برؤية المملكة 2030، ورغبة من "عبية" في إيجاد العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية على مدار ثمانية أيام.

وأوضح أنه سيقام مزاد "فخر الدرعية" يوم الافتتاح عند الساعة السادسة مساءً، تُعرض خلاله 40 رأسًا من الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات النادرة، وسيعود جزء من ريعها للجمعيات الخيرية.

وكشف رئيس اللجنة عن أبرز الفعاليات في المهرجان؛ حيث تتضمن البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، وستنطلق في اليوم الثالث للمهرجان، وتستمر لمدة أربعة أيام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، يحكمها خبة من الحكام العالميين، بمشاركة 350 رأسًا من الخيول العربية الأصيلة من دول مختلفة، بجوائز تفوق المليوني ريال.

وأبان الأمير سلمان بن فيصل، أن بعض فعاليات المهرجان الذي استهدف شرائح المجتمع؛ ستقام للمرة الأولى بالمملكة بدعم من وزارة الثقافة، إضافة لإقامة متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة، وهي فرصة للزوار والمشاركين لمشاهدة أهم وأشهر سلالات خيول الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز وسماع القصص والروايات التي تتحدث عن عبية (فرس الملك عبدالعزيز)، إضافة إلى إبراز التناغم بين الخيل والإنسان؛ من خلال عروض حركية للخيل والفرسان مصممة خصيصًا لـ"عبية في الدرعية"، وكذلك عروض فرسان نوماس للخيل، إلى جانب ساحة تدريب وركوب الخيل، وساحة مطاعم فاخرة تناسب أذواق الزوار وغيرها من الفعاليات التي ستفتح بواباتها يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا.