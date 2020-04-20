النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بداية لمرحلة تالية".. الصحة العالمية: تخفيف "إغلاق كورونا" لا يعني انتهاء الوباء

"أدهانوم" جدّد دعوته إلى الدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ إن تخفيف الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في بعض الدول لا يعد مؤشراً على انتهاء الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، نصح أدهانوم؛ خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين، الأحد، الدول التي تخطط لتخفيف القيود الاجتماعية بأن تفعل ذلك على مراحل.

وتابع: "إن رفع ما يسمى قيود الإغلاق لا يمثل نهاية للوباء في أي دولة؛ بل هو مجرد بداية للمرحلة التالية".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المسؤول قوله إن المنظمة ستنشر خطة مرحلتها الثانية للاستجابة لـ"كوفيد-19"، وستتضمن تقييماً للموارد المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة التالية.

وجدّد أدهانوم دعوته للدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل، وحذّر من وتيرة انتشار الفيروس في الدول التي تفتقر إلى قدرات الاستجابة لكورونا.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بداية لمرحلة تالية".. الصحة العالمية: تخفيف "إغلاق كورونا" لا يعني انتهاء الوباء
سبق

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ إن تخفيف الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في بعض الدول لا يعد مؤشراً على انتهاء الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، نصح أدهانوم؛ خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين، الأحد، الدول التي تخطط لتخفيف القيود الاجتماعية بأن تفعل ذلك على مراحل.

وتابع: "إن رفع ما يسمى قيود الإغلاق لا يمثل نهاية للوباء في أي دولة؛ بل هو مجرد بداية للمرحلة التالية".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المسؤول قوله إن المنظمة ستنشر خطة مرحلتها الثانية للاستجابة لـ"كوفيد-19"، وستتضمن تقييماً للموارد المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة التالية.

وجدّد أدهانوم دعوته للدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل، وحذّر من وتيرة انتشار الفيروس في الدول التي تفتقر إلى قدرات الاستجابة لكورونا.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:54 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
02:38 PM

"بداية لمرحلة تالية".. الصحة العالمية: تخفيف "إغلاق كورونا" لا يعني انتهاء الوباء

"أدهانوم" جدّد دعوته إلى الدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,190

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ إن تخفيف الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في بعض الدول لا يعد مؤشراً على انتهاء الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، نصح أدهانوم؛ خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين، الأحد، الدول التي تخطط لتخفيف القيود الاجتماعية بأن تفعل ذلك على مراحل.

وتابع: "إن رفع ما يسمى قيود الإغلاق لا يمثل نهاية للوباء في أي دولة؛ بل هو مجرد بداية للمرحلة التالية".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المسؤول قوله إن المنظمة ستنشر خطة مرحلتها الثانية للاستجابة لـ"كوفيد-19"، وستتضمن تقييماً للموارد المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة التالية.

وجدّد أدهانوم دعوته للدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل، وحذّر من وتيرة انتشار الفيروس في الدول التي تفتقر إلى قدرات الاستجابة لكورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,817
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,323
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,439

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة