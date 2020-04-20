"بداية لمرحلة تالية".. الصحة العالمية: تخفيف "إغلاق كورونا" لا يعني انتهاء الوباء

"أدهانوم" جدّد دعوته إلى الدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم؛ إن تخفيف الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد في بعض الدول لا يعد مؤشراً على انتهاء الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، نصح أدهانوم؛ خلال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بالدول الأعضاء بمجموعة العشرين، الأحد، الدول التي تخطط لتخفيف القيود الاجتماعية بأن تفعل ذلك على مراحل.

وتابع: "إن رفع ما يسمى قيود الإغلاق لا يمثل نهاية للوباء في أي دولة؛ بل هو مجرد بداية للمرحلة التالية".

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن المسؤول قوله إن المنظمة ستنشر خطة مرحلتها الثانية للاستجابة لـ"كوفيد-19"، وستتضمن تقييماً للموارد المطلوبة للتعامل مع هذه المرحلة التالية.

وجدّد أدهانوم دعوته للدول لتعزيز إنتاجها من الإمدادات الطبية اللازمة وتوزيعها بشكل عادل، وحذّر من وتيرة انتشار الفيروس في الدول التي تفتقر إلى قدرات الاستجابة لكورونا.