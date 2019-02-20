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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع بالقصيم

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة

تمكّنت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، من ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وتمّ تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث نصت عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي، على غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل م3.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك وفق حساب الأمن العام على "تويتر"، في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

الجهات الأمنية الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع بالقصيم
سبق

تمكّنت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، من ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وتمّ تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث نصت عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي، على غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل م3.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك وفق حساب الأمن العام على "تويتر"، في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:20 AM

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع بالقصيم

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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تمكّنت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، من ضبط (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.

وتمّ تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث نصت عقوبة نقل أو بيع الحطب المحلي، على غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل م3.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

يأتي ذلك وفق حساب الأمن العام على "تويتر"، في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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