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"التشيك".. 6 قتلى بنيران مسلح أطلق الرصاص على رواد مستشفى قبل انتحاره

الشرطة تعمل على تحديد هوية المهاجم

قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.

وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.

التشيك مسلح أطلق النار الشرطة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التشيك".. 6 قتلى بنيران مسلح أطلق الرصاص على رواد مستشفى قبل انتحاره
سبق

قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.

وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:20 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:50 PM

"التشيك".. 6 قتلى بنيران مسلح أطلق الرصاص على رواد مستشفى قبل انتحاره

الشرطة تعمل على تحديد هوية المهاجم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.

وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.

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