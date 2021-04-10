شاهد.. قلعة منسية في جبال العارضة يحوّلها 6 أشقاء لمزار سياحي

تحتوي على علامات تاريخية كان يعرفها السكان.. عبق الماضي يعود

حوّل ستة أشقاء من جبال سلا بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، قلعة منسية سكنت منذ مئات السنين، إلى مزار سياحي بعد ترميمها وتحسينها لتكون وجهة واستراحة للسياح من زوار الجبل، والذي يتميز باعتدال أجوائه الجميلة، وانتشار الخضرة وهطول الأمطار بشكل مستمر معظم فصول السنة.

وتفصيلاً، قال أحمد حيد مفرح الجابري أحد ابناء الجابري الستة لـ"سبق": القلعة قديمة جدًّا ولا يوجد تاريخ محدد لعمرها، وقد سكنت منذ مئات السنين، آخر من سكنها من الأسرة هو والدهم الذي توفي عن عمر يناهز ٩٠ عامًا.

وأضاف "الجابري": القلعة كانت في حقبة زمنية معينة، حصنًا وملجأ آمنًا من الأعداء والتقلبات الجوية وسكنًا لأهلها، ويوجد بجوارها بيت أثري به مرصد زراعي وعلامات قديمة داخل البيت، كانوا يعرفون مواسم الزراعة في جبل سلا بتلك العلامات على صخرة داخل البيت، إذا وصل ضوء الشمس عند شروق الشمس.

وأضاف: قمنا نحن أولاده الستة بترميمها وتحسينها حفاظًا عليها من الاندثار، ونيتنا -إذا وفق الله ووجدنا الدعم- زراعة البن في المدرجات الزراعية المجاورة للقلعة وتحويل المكان إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار والسياح من مناطق المملكة.

وأردف: نتمنى من فرع السياحة بجازان زيارة القلعة والاطلاع عليها والتعريف بها وتسهيل وصول الزوار والسائحين إليها، لتكون جزءًا من تراث محافظة العارضة الغنية بإرثها التاريخي.

يُشار إلى أنه يوجد العديد من المعالم السياحية بمحافظة العارضة؛ من أبرزها جبل سلا وجبال قيس وجبال العبادل "وأشهرها المغرب" وبحيرة السد والعيون الحارة وجبل الدقم ومظيللة وأبو عودة والشارة والهيف وجبل الحظر ومدخال وجبل المشرق ووادي العجب وقلعة أبو صمة ووادي جازان ووادي الكفاف ووادي خمران ووادي المحاطة وجبل حمية.