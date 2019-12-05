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"الهلال الأحمر" تحتفي باليوم العالمي وتُكَرّم مجموعة من المتطوعين

برعاية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مساء أمس الأربعاء، باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع".

حضر الاحتفال المشرف العام على الخدمات الإسعافية الدكتور أحمد السلامة، ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض سعود الحربي.

وتم خلال الاحتفال تكريم المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في ملتقى التطوع الذي أقيم في الكلية التقنية للبنين بالرياض.

وألقى رئيس ملتقى "إعلاميون مبادرون" زيد الخمشي، كلمةً شكر فيها هيئة الهلال الأحمر على اختيارهم راعيًا إعلاميًّا لحفل اليوم العالمي للتطوع.

وأضاف "الخمشي" أن ملتقى "إعلاميون مبادرون"، يضم ٢٥ إعلاميًّا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام، نذَروا أنفسهم للعمل التطوعي؛ من خلال مفهوم وقف الوقت؛ حيث يتم تخصيص جزء من أوقاتهم لخدمة القطاع الثالث للمبادرة بالعمل التطوعي؛ حيث يقدمون أدواتهم الإعلامية سواء كانوا محررين صحافيين أو مذيعين أو مصورين أو مؤثرين في السوشيال ميديا.

هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم العالمي للتطوع تطوع لمستقبل يشمل الجميع

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"الهلال الأحمر" تحتفي باليوم العالمي وتُكَرّم مجموعة من المتطوعين
سبق

برعاية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مساء أمس الأربعاء، باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع".

حضر الاحتفال المشرف العام على الخدمات الإسعافية الدكتور أحمد السلامة، ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض سعود الحربي.

وتم خلال الاحتفال تكريم المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في ملتقى التطوع الذي أقيم في الكلية التقنية للبنين بالرياض.

وألقى رئيس ملتقى "إعلاميون مبادرون" زيد الخمشي، كلمةً شكر فيها هيئة الهلال الأحمر على اختيارهم راعيًا إعلاميًّا لحفل اليوم العالمي للتطوع.

وأضاف "الخمشي" أن ملتقى "إعلاميون مبادرون"، يضم ٢٥ إعلاميًّا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام، نذَروا أنفسهم للعمل التطوعي؛ من خلال مفهوم وقف الوقت؛ حيث يتم تخصيص جزء من أوقاتهم لخدمة القطاع الثالث للمبادرة بالعمل التطوعي؛ حيث يقدمون أدواتهم الإعلامية سواء كانوا محررين صحافيين أو مذيعين أو مصورين أو مؤثرين في السوشيال ميديا.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
02:11 PM

"الهلال الأحمر" تحتفي باليوم العالمي وتُكَرّم مجموعة من المتطوعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، احتفلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، مساء أمس الأربعاء، باليوم العالمي للتطوع تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع".

حضر الاحتفال المشرف العام على الخدمات الإسعافية الدكتور أحمد السلامة، ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض سعود الحربي.

وتم خلال الاحتفال تكريم المتطوعين والمتطوعات والجهات المشاركة في ملتقى التطوع الذي أقيم في الكلية التقنية للبنين بالرياض.

وألقى رئيس ملتقى "إعلاميون مبادرون" زيد الخمشي، كلمةً شكر فيها هيئة الهلال الأحمر على اختيارهم راعيًا إعلاميًّا لحفل اليوم العالمي للتطوع.

وأضاف "الخمشي" أن ملتقى "إعلاميون مبادرون"، يضم ٢٥ إعلاميًّا وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام، نذَروا أنفسهم للعمل التطوعي؛ من خلال مفهوم وقف الوقت؛ حيث يتم تخصيص جزء من أوقاتهم لخدمة القطاع الثالث للمبادرة بالعمل التطوعي؛ حيث يقدمون أدواتهم الإعلامية سواء كانوا محررين صحافيين أو مذيعين أو مصورين أو مؤثرين في السوشيال ميديا.

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