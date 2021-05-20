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مصادر إعلامية: حكومة نتنياهو أبلغت مصر رسميًا عزمها وقف عمليتها العسكرية في غزة

أكدت مصادر إعلامية أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميًا عزمها وقف عمليتها العسكرية في غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقدم اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد".

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مصادر إعلامية: حكومة نتنياهو أبلغت مصر رسميًا عزمها وقف عمليتها العسكرية في غزة
سبق

أكدت مصادر إعلامية أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميًا عزمها وقف عمليتها العسكرية في غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقدم اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد".

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
07:10 PM

مصادر إعلامية: حكومة نتنياهو أبلغت مصر رسميًا عزمها وقف عمليتها العسكرية في غزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,351

أكدت مصادر إعلامية أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميًا عزمها وقف عمليتها العسكرية في غزة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقدم اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد".

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