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جدة .. "السيالي" يقف على جاهزية المرافق الصحية بالمطار والمستشفيات

زار أقسام الطوارئ والعناية المركزة ومناطق الفرز وصالات الوصول

في إطار متابعة الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ صباح اليوم الأربعاء، يرافقه مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي؛ عدداً من المرافق والمنشآت الصحية بجدة؛ للاطمئنان على التجهيزات الصحية والعيادات والتأكد من جاهزيتها وتطبيقها خطط الطوارئ- لا سمح الله، تحسباً لأي طارئ.

بدأ السيالي؛ جولته بتفقد مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، حيث زار أقسام الطوارئ والعناية المركزة ومناطق الفرز، واطلع عن سير العمل بهذه الأقسام، والقدرة الاستيعابية والإمكانات المتاحة بالمجمع، ومعاينة الحالات ومناظرتها قبل الدخول للطوارئ في منطقة الفرز.

وزار السيالي؛ جميع صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب زيارة صالة رقم ١ بالمطار الجديد، حيث شاهد عن قرب لرحلة قادمة كيفية اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المركز لاستقبال الركاب، عبر مرورهم من أمام الكاميرات الحرارية التي تم إدخالها أخيراً في جميع الصالات بمطار المؤسّس، مستمعاً إلى شرح عن طبيعة عمل هذه الكاميرات وآلية الكشف والتعامل مع حالات الاشتباه.

واستكمل جولته بتفقد مستشفى شرق جدة، مطلعاً على قسمَي الطوارئ والعناية المركزة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن البروتوكولات الوقائية التي تطبق على الحالات التي يشتبه في إصابتها بالأعراض التنفسية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. "السيالي" يقف على جاهزية المرافق الصحية بالمطار والمستشفيات
سبق

في إطار متابعة الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ صباح اليوم الأربعاء، يرافقه مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي؛ عدداً من المرافق والمنشآت الصحية بجدة؛ للاطمئنان على التجهيزات الصحية والعيادات والتأكد من جاهزيتها وتطبيقها خطط الطوارئ- لا سمح الله، تحسباً لأي طارئ.

بدأ السيالي؛ جولته بتفقد مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، حيث زار أقسام الطوارئ والعناية المركزة ومناطق الفرز، واطلع عن سير العمل بهذه الأقسام، والقدرة الاستيعابية والإمكانات المتاحة بالمجمع، ومعاينة الحالات ومناظرتها قبل الدخول للطوارئ في منطقة الفرز.

وزار السيالي؛ جميع صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب زيارة صالة رقم ١ بالمطار الجديد، حيث شاهد عن قرب لرحلة قادمة كيفية اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المركز لاستقبال الركاب، عبر مرورهم من أمام الكاميرات الحرارية التي تم إدخالها أخيراً في جميع الصالات بمطار المؤسّس، مستمعاً إلى شرح عن طبيعة عمل هذه الكاميرات وآلية الكشف والتعامل مع حالات الاشتباه.

واستكمل جولته بتفقد مستشفى شرق جدة، مطلعاً على قسمَي الطوارئ والعناية المركزة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن البروتوكولات الوقائية التي تطبق على الحالات التي يشتبه في إصابتها بالأعراض التنفسية.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
01:10 PM

جدة .. "السيالي" يقف على جاهزية المرافق الصحية بالمطار والمستشفيات

زار أقسام الطوارئ والعناية المركزة ومناطق الفرز وصالات الوصول

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في إطار متابعة الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ صباح اليوم الأربعاء، يرافقه مساعده للخدمات العلاجية الدكتور محمود العلي؛ عدداً من المرافق والمنشآت الصحية بجدة؛ للاطمئنان على التجهيزات الصحية والعيادات والتأكد من جاهزيتها وتطبيقها خطط الطوارئ- لا سمح الله، تحسباً لأي طارئ.

بدأ السيالي؛ جولته بتفقد مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة، حيث زار أقسام الطوارئ والعناية المركزة ومناطق الفرز، واطلع عن سير العمل بهذه الأقسام، والقدرة الاستيعابية والإمكانات المتاحة بالمجمع، ومعاينة الحالات ومناظرتها قبل الدخول للطوارئ في منطقة الفرز.

وزار السيالي؛ جميع صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب زيارة صالة رقم ١ بالمطار الجديد، حيث شاهد عن قرب لرحلة قادمة كيفية اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المركز لاستقبال الركاب، عبر مرورهم من أمام الكاميرات الحرارية التي تم إدخالها أخيراً في جميع الصالات بمطار المؤسّس، مستمعاً إلى شرح عن طبيعة عمل هذه الكاميرات وآلية الكشف والتعامل مع حالات الاشتباه.

واستكمل جولته بتفقد مستشفى شرق جدة، مطلعاً على قسمَي الطوارئ والعناية المركزة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن البروتوكولات الوقائية التي تطبق على الحالات التي يشتبه في إصابتها بالأعراض التنفسية.

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