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"الجافل" يهنّئ قيادة المملكة والشعب باليوم الوطني التسعين

هنأ رجل الأعمال سعد بن ناصر الجافل، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

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"الجافل" يهنّئ قيادة المملكة والشعب باليوم الوطني التسعين
سبق

هنأ رجل الأعمال سعد بن ناصر الجافل، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
05:57 PM

"الجافل" يهنّئ قيادة المملكة والشعب باليوم الوطني التسعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ رجل الأعمال سعد بن ناصر الجافل، مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التسعين.

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