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الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل

المخاوف تتزايد من موجة ثانية للفيروس

سجلت الصين، الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سُجّلت في العاصمة بكين.

وأمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ؛ ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل
سبق

سجلت الصين، الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سُجّلت في العاصمة بكين.

وأمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ؛ ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
08:32 AM

الصين: تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا.. الأعلى منذ أبريل

المخاوف تتزايد من موجة ثانية للفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الصين، الأحد، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ أبريل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من موجة ثانية للفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 36 من تلك الإصابات الجديدة هي حالات إصابة محلية سُجّلت في العاصمة بكين.

وأمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ؛ ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي.

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