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"أبشر" يتيح لمستخدميه خدمة التعرُّف على مواقع الأجهزة "الذاتية"

يمكن من خلاله تنفيذ عمليات التفعيل وتغيير الأرقام السرية والجوال

أتاحت منصة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر"، للمسجلين في النظام، خدمة إلكترونية يمكنهم من خلالها الوصول لأقرب جهاز خدمة ذاتية من مقر إقامتهم، والاستفادة من خدماته، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: (https://j.mp/2i4UVc5).

وأوضحت المنصة عبر حسابها على "تويتر" أن أجهزة "أبشر" للخدمة الذاتية تتيح للمستخدم خدمات عدة، هي: تفعيل الحساب، وإعادة إنشاء كلمة المرور، إضافة إلى تحديث رقم الجوال.

منصة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبشر" يتيح لمستخدميه خدمة التعرُّف على مواقع الأجهزة "الذاتية"
سبق

أتاحت منصة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر"، للمسجلين في النظام، خدمة إلكترونية يمكنهم من خلالها الوصول لأقرب جهاز خدمة ذاتية من مقر إقامتهم، والاستفادة من خدماته، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: (https://j.mp/2i4UVc5).

وأوضحت المنصة عبر حسابها على "تويتر" أن أجهزة "أبشر" للخدمة الذاتية تتيح للمستخدم خدمات عدة، هي: تفعيل الحساب، وإعادة إنشاء كلمة المرور، إضافة إلى تحديث رقم الجوال.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
10:18 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:13 PM

"أبشر" يتيح لمستخدميه خدمة التعرُّف على مواقع الأجهزة "الذاتية"

يمكن من خلاله تنفيذ عمليات التفعيل وتغيير الأرقام السرية والجوال

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
4,064

أتاحت منصة الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية "أبشر"، للمسجلين في النظام، خدمة إلكترونية يمكنهم من خلالها الوصول لأقرب جهاز خدمة ذاتية من مقر إقامتهم، والاستفادة من خدماته، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: (https://j.mp/2i4UVc5).

وأوضحت المنصة عبر حسابها على "تويتر" أن أجهزة "أبشر" للخدمة الذاتية تتيح للمستخدم خدمات عدة، هي: تفعيل الحساب، وإعادة إنشاء كلمة المرور، إضافة إلى تحديث رقم الجوال.

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