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بالفيديو .. الرذاذ يلطف الأجواء في ميقات ذي الحليفة ويستوقف ضيوف الرحمن

ضمن خدمات فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة لأكثر المواقيت كثافة بالحج

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة تقديم خدماته لضيوف الرحمن في عدد من المقار التي يشرف عليها الفرع بالمنطقة؛ إذ قام الفرع بتأمين مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء في أرجاء ميقات "ذو الحليفة"، الذي يعد من أكبر المواقيت المكانية التي يفد إليها الحجاج كل عام خلال موسم الحج. وقد لاقت المراوح استحسانًا من مختلف الحجاج.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أن الفرع أنهى تأمين مجموعة كبيرة من مراوح الرذاذ في أرجاء الميقات بالممرات التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس لتخفيف وتلطيف الأجواء مع حرارة الصيف.

وأشار "المعيقلي" إلى أن الفرع بتوجيهات مباشرة ومتابعة دؤوبة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يعمل على مدار الساعة لتأمين الخدمات كافة لضيوف الرحمن، ومتابعة أعمال مقدمي الخدمة بجميع المواقع، وتوفير الاحتياجات كافة لهم ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات.

وأفاد "المعيقلي" بأن الفرع وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام وفَّر بوقت مبكر كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الخدمة فيه، وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.

ونوه الشيخ قيس المعيقلي بما تجده مختلف قطاعات وأجهزة الدولة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي جعلت خدمة الحاج في مقدمة أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس.. مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها، وأن يوفِّق ولاة أمرها لكل خير ورشاد.. كما سأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

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بالفيديو .. الرذاذ يلطف الأجواء في ميقات ذي الحليفة ويستوقف ضيوف الرحمن
سبق

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة تقديم خدماته لضيوف الرحمن في عدد من المقار التي يشرف عليها الفرع بالمنطقة؛ إذ قام الفرع بتأمين مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء في أرجاء ميقات "ذو الحليفة"، الذي يعد من أكبر المواقيت المكانية التي يفد إليها الحجاج كل عام خلال موسم الحج. وقد لاقت المراوح استحسانًا من مختلف الحجاج.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أن الفرع أنهى تأمين مجموعة كبيرة من مراوح الرذاذ في أرجاء الميقات بالممرات التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس لتخفيف وتلطيف الأجواء مع حرارة الصيف.

وأشار "المعيقلي" إلى أن الفرع بتوجيهات مباشرة ومتابعة دؤوبة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يعمل على مدار الساعة لتأمين الخدمات كافة لضيوف الرحمن، ومتابعة أعمال مقدمي الخدمة بجميع المواقع، وتوفير الاحتياجات كافة لهم ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات.

وأفاد "المعيقلي" بأن الفرع وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام وفَّر بوقت مبكر كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الخدمة فيه، وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.

ونوه الشيخ قيس المعيقلي بما تجده مختلف قطاعات وأجهزة الدولة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي جعلت خدمة الحاج في مقدمة أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس.. مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها، وأن يوفِّق ولاة أمرها لكل خير ورشاد.. كما سأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
12:37 AM

بالفيديو .. الرذاذ يلطف الأجواء في ميقات ذي الحليفة ويستوقف ضيوف الرحمن

ضمن خدمات فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة لأكثر المواقيت كثافة بالحج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
4,082

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة تقديم خدماته لضيوف الرحمن في عدد من المقار التي يشرف عليها الفرع بالمنطقة؛ إذ قام الفرع بتأمين مراوح الرذاذ لتلطيف الأجواء في أرجاء ميقات "ذو الحليفة"، الذي يعد من أكبر المواقيت المكانية التي يفد إليها الحجاج كل عام خلال موسم الحج. وقد لاقت المراوح استحسانًا من مختلف الحجاج.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة، الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أن الفرع أنهى تأمين مجموعة كبيرة من مراوح الرذاذ في أرجاء الميقات بالممرات التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس لتخفيف وتلطيف الأجواء مع حرارة الصيف.

وأشار "المعيقلي" إلى أن الفرع بتوجيهات مباشرة ومتابعة دؤوبة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يعمل على مدار الساعة لتأمين الخدمات كافة لضيوف الرحمن، ومتابعة أعمال مقدمي الخدمة بجميع المواقع، وتوفير الاحتياجات كافة لهم ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات.

وأفاد "المعيقلي" بأن الفرع وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام وفَّر بوقت مبكر كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الخدمة فيه، وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية بلغات عالمية.

ونوه الشيخ قيس المعيقلي بما تجده مختلف قطاعات وأجهزة الدولة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة التي جعلت خدمة الحاج في مقدمة أولوياتها، وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس.. مختتمًا تصريحه بسؤال الله أن يديم على السعودية عزها ورخاءها، وأن يوفِّق ولاة أمرها لكل خير ورشاد.. كما سأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

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