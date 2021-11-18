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"الانضباط" ترفض شكوى "نصراوية" تجاه "الهلال".. وتشطب نتائج نادٍ

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى مقدمة من نادي النصر ضد جمهور فريق الهلال، حيث أشار النصراويون في شكواهم إلى قيام جمهور "الهلال" بقذف أحد لاعبي فريقهم خلال المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة في ردِّها: "تم قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية؛ لعدم ثبوت المخالفة".

كما أصدرت اللجنة ثلاثة قرارات أخرى، حيث قررت إيقاف عيد الشمري إداري نادي الطائي مباراتين، وتغريمه 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري نادي الشعلة.

كما قررت اللجنة إيقاف ماجد الطفيل إداري نادي الشعلة مباراتين وتغريمه 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري نادي الطائي.

وقررت اللجنة إلغاء نتائج نادي مصدة في دوري الدرجة الثالثة وحرمانه من إكمال البطولة وتغريمه 15 ألف ريال، وحرمانه من المشاركة في البطولة الموسم المقبل؛ وذلك بسبب عدم حضور الفريق للمباراة المزمع إقامتها أمام البجادية في تمام الساعة (3:10) مساءً من يوم الجمعة 4/ 3/ 1441هـ الموافق 1/ 11/ 2019م.

لجنة الانضباط

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الانضباط" ترفض شكوى "نصراوية" تجاه "الهلال".. وتشطب نتائج نادٍ
سبق

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى مقدمة من نادي النصر ضد جمهور فريق الهلال، حيث أشار النصراويون في شكواهم إلى قيام جمهور "الهلال" بقذف أحد لاعبي فريقهم خلال المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة في ردِّها: "تم قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية؛ لعدم ثبوت المخالفة".

كما أصدرت اللجنة ثلاثة قرارات أخرى، حيث قررت إيقاف عيد الشمري إداري نادي الطائي مباراتين، وتغريمه 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري نادي الشعلة.

كما قررت اللجنة إيقاف ماجد الطفيل إداري نادي الشعلة مباراتين وتغريمه 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري نادي الطائي.

وقررت اللجنة إلغاء نتائج نادي مصدة في دوري الدرجة الثالثة وحرمانه من إكمال البطولة وتغريمه 15 ألف ريال، وحرمانه من المشاركة في البطولة الموسم المقبل؛ وذلك بسبب عدم حضور الفريق للمباراة المزمع إقامتها أمام البجادية في تمام الساعة (3:10) مساءً من يوم الجمعة 4/ 3/ 1441هـ الموافق 1/ 11/ 2019م.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:07 PM

"الانضباط" ترفض شكوى "نصراوية" تجاه "الهلال".. وتشطب نتائج نادٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى مقدمة من نادي النصر ضد جمهور فريق الهلال، حيث أشار النصراويون في شكواهم إلى قيام جمهور "الهلال" بقذف أحد لاعبي فريقهم خلال المباراة التي جمعتهما ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة في ردِّها: "تم قبول الشكوى من الناحية الشكلية، ورفضها من الناحية الموضوعية؛ لعدم ثبوت المخالفة".

كما أصدرت اللجنة ثلاثة قرارات أخرى، حيث قررت إيقاف عيد الشمري إداري نادي الطائي مباراتين، وتغريمه 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري نادي الشعلة.

كما قررت اللجنة إيقاف ماجد الطفيل إداري نادي الشعلة مباراتين وتغريمه 15 ألف ريال؛ لمحاولته الاعتداء على إداري نادي الطائي.

وقررت اللجنة إلغاء نتائج نادي مصدة في دوري الدرجة الثالثة وحرمانه من إكمال البطولة وتغريمه 15 ألف ريال، وحرمانه من المشاركة في البطولة الموسم المقبل؛ وذلك بسبب عدم حضور الفريق للمباراة المزمع إقامتها أمام البجادية في تمام الساعة (3:10) مساءً من يوم الجمعة 4/ 3/ 1441هـ الموافق 1/ 11/ 2019م.

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