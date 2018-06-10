النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعاون: شكرًا "ماتشادو" .. نتمنى لك التوفيق والنجاح مستقبلاً

بعد علاقة دامت 5 سنوات

أعلن نادي التعاون ، اليوم الأربعاء رسميًا إنهاء علاقته بالبرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق الكروي الأول بعدما قضى خمس سنوات مرتديًا قميص النادي القصيمي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي "ريكاردو ماتشادو" نظير الـ 5 مواسم التي مثل فيها النادي، موكدةً أنه من خيرة اللاعبين خلقًا وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلاً.

وانضم ماتشادو صاحب الـ31 عامًا لصفوف فريق التعاون في يوليو 2015 قادمًا من دينامو بوخارست الروماني، بعقد يمتد حتى يوليو 2017، قبل أن يقوم بتجديد عقده حتى يونيو 2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعاون: شكرًا "ماتشادو" .. نتمنى لك التوفيق والنجاح مستقبلاً
سبق

أعلن نادي التعاون ، اليوم الأربعاء رسميًا إنهاء علاقته بالبرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق الكروي الأول بعدما قضى خمس سنوات مرتديًا قميص النادي القصيمي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي "ريكاردو ماتشادو" نظير الـ 5 مواسم التي مثل فيها النادي، موكدةً أنه من خيرة اللاعبين خلقًا وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلاً.

وانضم ماتشادو صاحب الـ31 عامًا لصفوف فريق التعاون في يوليو 2015 قادمًا من دينامو بوخارست الروماني، بعقد يمتد حتى يوليو 2017، قبل أن يقوم بتجديد عقده حتى يونيو 2020.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:20 PM

التعاون: شكرًا "ماتشادو" .. نتمنى لك التوفيق والنجاح مستقبلاً

بعد علاقة دامت 5 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
1,177

أعلن نادي التعاون ، اليوم الأربعاء رسميًا إنهاء علاقته بالبرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع الفريق الكروي الأول بعدما قضى خمس سنوات مرتديًا قميص النادي القصيمي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها "قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب البرتغالي "ريكاردو ماتشادو" نظير الـ 5 مواسم التي مثل فيها النادي، موكدةً أنه من خيرة اللاعبين خلقًا وأداءً متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلاً.

وانضم ماتشادو صاحب الـ31 عامًا لصفوف فريق التعاون في يوليو 2015 قادمًا من دينامو بوخارست الروماني، بعقد يمتد حتى يوليو 2017، قبل أن يقوم بتجديد عقده حتى يونيو 2020.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,516
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,091

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة