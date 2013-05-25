من المشاعر المقدسة.."الإصحاح البيئي" تباشر مهامها استعدادًا لموسم الحج

انتهت من رش 1359 دورة مياه و742 خيمة و837 مناهل صرف صحي

بدأت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدّسة في تنفيذ كل مهامها المتعلقة بالإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة استعدادًا لحج هذا العام 1442هـ.

وتفصيلاً، كشفت إدارة الإصحاح البيئي أنه تم استهلاك 391 لترًا من المبيدات الخام لتهيئة أعلى مستويات الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1442هـ، حيث تم حتى الآن مكافحة ورش 1359 دورة مياه و 742 خيمة و837 مناهل صرف صحي و460 قنوات تصريف مياه السيول.

ويباشر تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة 54 من المشرفين والفنيين عبر 21 سيارة و 27 أجهزة يدوية وبلغ عدد البؤر المستكشفة 123 إيجابية و292 سلبية.