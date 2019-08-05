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"ديار العز" تطلق مهرجان "خيرات الباحة" الأول  ..16 من ذي الحجة ولمدة 10 أيام

"البشيري": مشاركة المزارعين (مجانًا) وجوائز قيمة للفائزين بمسابقات المهرجان

أعلنت مؤسسة ديار العز المنظم الحصري لفعاليات صيف الباحة٤٠ عن مهرجان خيرات الباحة الأول المقام بمدينة الباحة بقرية ترف رغدان ضمن فعاليات صيف الباحة 40 ويأتي هذا المهرجان ضمن الفعاليات والمهرجانات المتنوعة المقامة بمنطقة الباحة ومحافظاتها، حيث ينطلق المهرجان بدايةً من يوم ١٦ ذي الحجة ويستمر لمدة ١٠ أيام حتى يوم ٢٦ من شهر ذي الحجة.

صرّح عمر البشيري بأن مشاركة المزارعين في الأركان (مجانًا) ويتضمن العديد من الأركان الخاصة بمنتجات الفواكه التي ينتجها مزارعو منطقة الباحة وحددت المؤسسة ضمن شروطها أن تكون كل المنتجات المعروضة هي من إنتاج المنطقة ويشترط على المزارع منتج واحد واستمراره طيلة فترة المهرجان بجانب اقتصار المشاركة على السعوديين فقط.

وأعلن عن ثلاث مسابقات في المهرجان للمزارعين وهي:

جائزة أفضل تصميم بالفواكه، جائزة أفضل ديكورات، جائزة أفضل منتج عصائر وسلطات وفواكه،- وحددت جائزة كل مسابقة ٥٠٠٠ ريال.

فيما وجهت الجهة المنظمة للمهرجان الدعوة لجميع الفنانين التشكيليين لإثراء جمال إبداعهم في المهرجان من خيرات الباحة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة جاءت وفق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لجذب الزوار المصطافين ودعمًا للسياحة والزراعة بمنطقة الباحة.

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"ديار العز" تطلق مهرجان "خيرات الباحة" الأول  ..16 من ذي الحجة ولمدة 10 أيام
سبق

أعلنت مؤسسة ديار العز المنظم الحصري لفعاليات صيف الباحة٤٠ عن مهرجان خيرات الباحة الأول المقام بمدينة الباحة بقرية ترف رغدان ضمن فعاليات صيف الباحة 40 ويأتي هذا المهرجان ضمن الفعاليات والمهرجانات المتنوعة المقامة بمنطقة الباحة ومحافظاتها، حيث ينطلق المهرجان بدايةً من يوم ١٦ ذي الحجة ويستمر لمدة ١٠ أيام حتى يوم ٢٦ من شهر ذي الحجة.

صرّح عمر البشيري بأن مشاركة المزارعين في الأركان (مجانًا) ويتضمن العديد من الأركان الخاصة بمنتجات الفواكه التي ينتجها مزارعو منطقة الباحة وحددت المؤسسة ضمن شروطها أن تكون كل المنتجات المعروضة هي من إنتاج المنطقة ويشترط على المزارع منتج واحد واستمراره طيلة فترة المهرجان بجانب اقتصار المشاركة على السعوديين فقط.

وأعلن عن ثلاث مسابقات في المهرجان للمزارعين وهي:

جائزة أفضل تصميم بالفواكه، جائزة أفضل ديكورات، جائزة أفضل منتج عصائر وسلطات وفواكه،- وحددت جائزة كل مسابقة ٥٠٠٠ ريال.

فيما وجهت الجهة المنظمة للمهرجان الدعوة لجميع الفنانين التشكيليين لإثراء جمال إبداعهم في المهرجان من خيرات الباحة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة جاءت وفق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لجذب الزوار المصطافين ودعمًا للسياحة والزراعة بمنطقة الباحة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:48 PM

"ديار العز" تطلق مهرجان "خيرات الباحة" الأول  ..16 من ذي الحجة ولمدة 10 أيام

"البشيري": مشاركة المزارعين (مجانًا) وجوائز قيمة للفائزين بمسابقات المهرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلنت مؤسسة ديار العز المنظم الحصري لفعاليات صيف الباحة٤٠ عن مهرجان خيرات الباحة الأول المقام بمدينة الباحة بقرية ترف رغدان ضمن فعاليات صيف الباحة 40 ويأتي هذا المهرجان ضمن الفعاليات والمهرجانات المتنوعة المقامة بمنطقة الباحة ومحافظاتها، حيث ينطلق المهرجان بدايةً من يوم ١٦ ذي الحجة ويستمر لمدة ١٠ أيام حتى يوم ٢٦ من شهر ذي الحجة.

صرّح عمر البشيري بأن مشاركة المزارعين في الأركان (مجانًا) ويتضمن العديد من الأركان الخاصة بمنتجات الفواكه التي ينتجها مزارعو منطقة الباحة وحددت المؤسسة ضمن شروطها أن تكون كل المنتجات المعروضة هي من إنتاج المنطقة ويشترط على المزارع منتج واحد واستمراره طيلة فترة المهرجان بجانب اقتصار المشاركة على السعوديين فقط.

وأعلن عن ثلاث مسابقات في المهرجان للمزارعين وهي:

جائزة أفضل تصميم بالفواكه، جائزة أفضل ديكورات، جائزة أفضل منتج عصائر وسلطات وفواكه،- وحددت جائزة كل مسابقة ٥٠٠٠ ريال.

فيما وجهت الجهة المنظمة للمهرجان الدعوة لجميع الفنانين التشكيليين لإثراء جمال إبداعهم في المهرجان من خيرات الباحة.

يُشار إلى أن هذه الخطوة جاءت وفق تطلعات وتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لجذب الزوار المصطافين ودعمًا للسياحة والزراعة بمنطقة الباحة.

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