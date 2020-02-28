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درع يرصعها وإبداع يزينها .. المملكة على عرش تحول الأعمال العالمي عبر بوابة "المواصفات"

اقتنصت جائزة "IDC" من بين 135 متقدماً .. و"القصبي": ٣٠٠ ألف شهادة من خلال "سابر"

واصلت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حصد الجوائز، حيث تصدّرت المركز الأول في جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال بين ١٣٥ متقدماً على الجائزة.

وتعد جائزة "IDC" إحدى أعرق الجوائز العالمية وأكثرها حيادية؛ حيث يتم تعيين لجنة حكام من دول عدة من قيادات القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة.

تأتي هذه الجائزة تتويجاً لطرق الابتكار في التحول الرقمي التي تبنتها الهيئة بتطويرها منصة "سابر" الإلكترونية؛ حيث يعد هذا النموذج الإلكتروني نموذجاً خلاقاً؛ كونه الأول من نوعه في العالم.

وتمكّن منصة "سابر" المستوردين والمصنّعين من إصدار شهادة سلامة المنتجات قبل شحنها للمملكة وقبل وضعها في الأسواق.

وصرح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بأن "سابر" اليوم يستخدم من قِبل أكثر من ٢١ ألف تاجر ، وتمّ إصدار أكثر من ٣٠٠ ألف شهادة من خلاله.

كما ذكر م. سعود بن راشد العسكر؛ نائب المحافظ للمطابقة والجودة، أن الهيئة تركز علي المنتجات عالية المخاطر حيث تتطلب التحقق من مأمونية المنتج وسلامة المستهلكين.

وذكر مستشار المحافظ للتحول الرقمي المهندس سلطان أبوخشيم؛ أن التحول الرقمي حقق للهيئة ثلاثة أهداف: رفع مستوى الشفافية، وتوفير البيانات الضخمة، وتمكين المستهلك بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار شراء واعٍ.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كانت قد فازت في سبتمبر الماضي بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، في دورتها السابعة التي نظّمها الملتقى العربي للإعلام، برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة إستراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان؛ وذلك عن فيلمها في اليوم الوطني الـ٨٩.

كما يُشار إلى أن هيئة المواصفات فازت العام الماضي أيضاً بجائزة درع التميُّز الذهبي؛ كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أكاديمية جوائز التميُّز بدولة الإمارات، كما حل "بودكاست؛ بالملي" الذي تنتجه الهيئة ضمن أفضل ٣ أعمال مميزة في جائزة التميُّز الإعلامي الذي نظّمتها وزارة الإعلام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

وفي عام 2017 حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جائزة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً لقطاع السلطات والهيئات الإدارية والنظامية حسب المعايير المعتمدة للجائزة عن تطبيق "تأكد"، الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبعدها بعام حصل تطبيق "تأكّد" أيضا على جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتَي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) بهذه المناسبة حينها في مدينة دبي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد بن عثمان القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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درع يرصعها وإبداع يزينها .. المملكة على عرش تحول الأعمال العالمي عبر بوابة "المواصفات"
سبق

واصلت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حصد الجوائز، حيث تصدّرت المركز الأول في جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال بين ١٣٥ متقدماً على الجائزة.

وتعد جائزة "IDC" إحدى أعرق الجوائز العالمية وأكثرها حيادية؛ حيث يتم تعيين لجنة حكام من دول عدة من قيادات القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة.

تأتي هذه الجائزة تتويجاً لطرق الابتكار في التحول الرقمي التي تبنتها الهيئة بتطويرها منصة "سابر" الإلكترونية؛ حيث يعد هذا النموذج الإلكتروني نموذجاً خلاقاً؛ كونه الأول من نوعه في العالم.

وتمكّن منصة "سابر" المستوردين والمصنّعين من إصدار شهادة سلامة المنتجات قبل شحنها للمملكة وقبل وضعها في الأسواق.

وصرح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بأن "سابر" اليوم يستخدم من قِبل أكثر من ٢١ ألف تاجر ، وتمّ إصدار أكثر من ٣٠٠ ألف شهادة من خلاله.

كما ذكر م. سعود بن راشد العسكر؛ نائب المحافظ للمطابقة والجودة، أن الهيئة تركز علي المنتجات عالية المخاطر حيث تتطلب التحقق من مأمونية المنتج وسلامة المستهلكين.

وذكر مستشار المحافظ للتحول الرقمي المهندس سلطان أبوخشيم؛ أن التحول الرقمي حقق للهيئة ثلاثة أهداف: رفع مستوى الشفافية، وتوفير البيانات الضخمة، وتمكين المستهلك بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار شراء واعٍ.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كانت قد فازت في سبتمبر الماضي بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، في دورتها السابعة التي نظّمها الملتقى العربي للإعلام، برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة إستراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان؛ وذلك عن فيلمها في اليوم الوطني الـ٨٩.

كما يُشار إلى أن هيئة المواصفات فازت العام الماضي أيضاً بجائزة درع التميُّز الذهبي؛ كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أكاديمية جوائز التميُّز بدولة الإمارات، كما حل "بودكاست؛ بالملي" الذي تنتجه الهيئة ضمن أفضل ٣ أعمال مميزة في جائزة التميُّز الإعلامي الذي نظّمتها وزارة الإعلام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

وفي عام 2017 حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جائزة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً لقطاع السلطات والهيئات الإدارية والنظامية حسب المعايير المعتمدة للجائزة عن تطبيق "تأكد"، الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبعدها بعام حصل تطبيق "تأكّد" أيضا على جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتَي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) بهذه المناسبة حينها في مدينة دبي.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
01:57 PM

درع يرصعها وإبداع يزينها .. المملكة على عرش تحول الأعمال العالمي عبر بوابة "المواصفات"

اقتنصت جائزة "IDC" من بين 135 متقدماً .. و"القصبي": ٣٠٠ ألف شهادة من خلال "سابر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، حصد الجوائز، حيث تصدّرت المركز الأول في جائزة أفضل نموذج لتحول الأعمال بين ١٣٥ متقدماً على الجائزة.

وتعد جائزة "IDC" إحدى أعرق الجوائز العالمية وأكثرها حيادية؛ حيث يتم تعيين لجنة حكام من دول عدة من قيادات القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة.

تأتي هذه الجائزة تتويجاً لطرق الابتكار في التحول الرقمي التي تبنتها الهيئة بتطويرها منصة "سابر" الإلكترونية؛ حيث يعد هذا النموذج الإلكتروني نموذجاً خلاقاً؛ كونه الأول من نوعه في العالم.

وتمكّن منصة "سابر" المستوردين والمصنّعين من إصدار شهادة سلامة المنتجات قبل شحنها للمملكة وقبل وضعها في الأسواق.

وصرح محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بأن "سابر" اليوم يستخدم من قِبل أكثر من ٢١ ألف تاجر ، وتمّ إصدار أكثر من ٣٠٠ ألف شهادة من خلاله.

كما ذكر م. سعود بن راشد العسكر؛ نائب المحافظ للمطابقة والجودة، أن الهيئة تركز علي المنتجات عالية المخاطر حيث تتطلب التحقق من مأمونية المنتج وسلامة المستهلكين.

وذكر مستشار المحافظ للتحول الرقمي المهندس سلطان أبوخشيم؛ أن التحول الرقمي حقق للهيئة ثلاثة أهداف: رفع مستوى الشفافية، وتوفير البيانات الضخمة، وتمكين المستهلك بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار شراء واعٍ.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كانت قد فازت في سبتمبر الماضي بجائزة الكويت للإبداع في مجال الإعلام، في دورتها السابعة التي نظّمها الملتقى العربي للإعلام، برعاية وزارة الإعلام الكويتية، وشراكة إستراتيجية من الجمعية الدولية للإعلان؛ وذلك عن فيلمها في اليوم الوطني الـ٨٩.

كما يُشار إلى أن هيئة المواصفات فازت العام الماضي أيضاً بجائزة درع التميُّز الذهبي؛ كأفضل حساب رسمي لجهة حكومية في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من أكاديمية جوائز التميُّز بدولة الإمارات، كما حل "بودكاست؛ بالملي" الذي تنتجه الهيئة ضمن أفضل ٣ أعمال مميزة في جائزة التميُّز الإعلامي الذي نظّمتها وزارة الإعلام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين.

وفي عام 2017 حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على جائزة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً لقطاع السلطات والهيئات الإدارية والنظامية حسب المعايير المعتمدة للجائزة عن تطبيق "تأكد"، الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وبعدها بعام حصل تطبيق "تأكّد" أيضا على جائزة الخليج لتجربة العملاء (Gulf Customer Experience Awards) عن فئتَي أفضل استخدام حكومي رقمي (Best Government Use of Digital)، وأفضل استخدام لتطبيقات الهاتف المحمول (Best Use of Mobile)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته جمعية المهنيين لتجربة المستخدمين (CXPA) بهذه المناسبة حينها في مدينة دبي.

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