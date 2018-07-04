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مبتعث يفوز بالمركز الأول لكمال الأجسام في أمريكا

"الضامن": أطمح في الاحتراف ورفع اسم بلادي

فاز المبتعث السعودي محمود الضامن بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأمريكية لكمال الأجسام لفئة الهواة، والتي نظمت في الأول من يوليو الجاري بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وفاز "الضامن" بالمركز الأول لفئة الناشئين في مسابقة "برانش وارن" الكلاسيكية، التي تنظمها اللجنة الوطنية لكمال الأجسام "NPC"، وهي أكبر منظمة كمال أجسام للهواة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما فاز "الضامن" بالمركز الأول في التنافس المفتوح بنفس المسابقة.

وتنظم مسابقات اللجنة الوطنية لكمال الأجسام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية "IFBB PRO".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال "الضامن": أطمح في احتراف رياضة كمال الأجسام مستقبلا وتحقيق بطولات كبرى أرفع فيها اسم بلادي.

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مبتعث يفوز بالمركز الأول لكمال الأجسام في أمريكا
سبق

فاز المبتعث السعودي محمود الضامن بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأمريكية لكمال الأجسام لفئة الهواة، والتي نظمت في الأول من يوليو الجاري بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وفاز "الضامن" بالمركز الأول لفئة الناشئين في مسابقة "برانش وارن" الكلاسيكية، التي تنظمها اللجنة الوطنية لكمال الأجسام "NPC"، وهي أكبر منظمة كمال أجسام للهواة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما فاز "الضامن" بالمركز الأول في التنافس المفتوح بنفس المسابقة.

وتنظم مسابقات اللجنة الوطنية لكمال الأجسام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية "IFBB PRO".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال "الضامن": أطمح في احتراف رياضة كمال الأجسام مستقبلا وتحقيق بطولات كبرى أرفع فيها اسم بلادي.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
04:25 PM

مبتعث يفوز بالمركز الأول لكمال الأجسام في أمريكا

"الضامن": أطمح في الاحتراف ورفع اسم بلادي

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
693

فاز المبتعث السعودي محمود الضامن بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الأمريكية لكمال الأجسام لفئة الهواة، والتي نظمت في الأول من يوليو الجاري بمدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وفاز "الضامن" بالمركز الأول لفئة الناشئين في مسابقة "برانش وارن" الكلاسيكية، التي تنظمها اللجنة الوطنية لكمال الأجسام "NPC"، وهي أكبر منظمة كمال أجسام للهواة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما فاز "الضامن" بالمركز الأول في التنافس المفتوح بنفس المسابقة.

وتنظم مسابقات اللجنة الوطنية لكمال الأجسام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية "IFBB PRO".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال "الضامن": أطمح في احتراف رياضة كمال الأجسام مستقبلا وتحقيق بطولات كبرى أرفع فيها اسم بلادي.

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