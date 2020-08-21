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تعرُّض مواطن سعودي للاعتداء في ماليزيا .. والسفارة السعودية تتابع

السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي وجارٍ التحقيق معه

تعرَّض الخبير في الطيران المدني المواطن السعودي محمد الحريري؛ لحادث اعتداءٍ بالضرب في ماليزيا من شخصٍ يعتقد أنه من جنسية عربية، حيث كان الحريري؛ في رحلة سياحية مع أسرته عندما تعرَّض لاعتداءٍ نتجت عنه إصابات بالغة، وتم إسعافه من قِبل حاضري الحادثة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للحادث، فيما أكّد مغرّدون أن الجاني لاذ بالفِرار من موقع الحادث، غير أن السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي وجارٍ التحقيق معه.

هذا وتابعت السفارة السعودية في ماليزيا الحادثة، واطمأنت على صحة المواطن، فيما أكّدت أسرة المواطن مطالبتها بمحاكمة المعتدي وتطبيق العقوبات النظامية تجاهه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرُّض مواطن سعودي للاعتداء في ماليزيا .. والسفارة السعودية تتابع
سبق

تعرَّض الخبير في الطيران المدني المواطن السعودي محمد الحريري؛ لحادث اعتداءٍ بالضرب في ماليزيا من شخصٍ يعتقد أنه من جنسية عربية، حيث كان الحريري؛ في رحلة سياحية مع أسرته عندما تعرَّض لاعتداءٍ نتجت عنه إصابات بالغة، وتم إسعافه من قِبل حاضري الحادثة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للحادث، فيما أكّد مغرّدون أن الجاني لاذ بالفِرار من موقع الحادث، غير أن السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي وجارٍ التحقيق معه.

هذا وتابعت السفارة السعودية في ماليزيا الحادثة، واطمأنت على صحة المواطن، فيما أكّدت أسرة المواطن مطالبتها بمحاكمة المعتدي وتطبيق العقوبات النظامية تجاهه.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:27 AM
اخر تعديل
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
10:11 AM

تعرُّض مواطن سعودي للاعتداء في ماليزيا .. والسفارة السعودية تتابع

السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي وجارٍ التحقيق معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,578

تعرَّض الخبير في الطيران المدني المواطن السعودي محمد الحريري؛ لحادث اعتداءٍ بالضرب في ماليزيا من شخصٍ يعتقد أنه من جنسية عربية، حيث كان الحريري؛ في رحلة سياحية مع أسرته عندما تعرَّض لاعتداءٍ نتجت عنه إصابات بالغة، وتم إسعافه من قِبل حاضري الحادثة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للحادث، فيما أكّد مغرّدون أن الجاني لاذ بالفِرار من موقع الحادث، غير أن السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي وجارٍ التحقيق معه.

هذا وتابعت السفارة السعودية في ماليزيا الحادثة، واطمأنت على صحة المواطن، فيما أكّدت أسرة المواطن مطالبتها بمحاكمة المعتدي وتطبيق العقوبات النظامية تجاهه.

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