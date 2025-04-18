جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.
يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة
جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.فيروس كورونا الجديد
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يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:30 AM
يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة
جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.
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