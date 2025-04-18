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يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة

جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.

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يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة
سبق

جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:30 AM

يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.

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