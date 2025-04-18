جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.

يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18 جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 10:30 AM

يبلغ من العمر 99 عامًا.. بريطاني يجمع 25 مليون دولار دعمًا لقطاع الصحة





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جمع الكابتن توم مور (99 عامًا)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا؛ ما يربو على 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لدعم الخدمات الصحية في البلاد من خلال السير في لفّات حول حديقة منزله.