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مكة المكرّمة .. تدخل طبي ناجح في قاع الجمجمة يُعيد الحركة لمريض

خضع لجلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله

أسهم تدخل جراحي لفريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة -بفضل الله- في إعادة الحركة لمريض، بعد أن كان في حالة شلل تمنعه من الحركة وأداء مهامه اليومية.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة من أشعة مقطعية وتحاليل، أظهرت نتائجها وجود ورم متمركز في قاع الجمجمة تسبّب في عدم القدرة على الحركة، علاوة على كبر سن المريض.

وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية في قاع الجمجمة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وبعد استئصال الورم بشكلٍ كامل، خضع المريض إلى جلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله اليومية.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرّمة .. تدخل طبي ناجح في قاع الجمجمة يُعيد الحركة لمريض
سبق

أسهم تدخل جراحي لفريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة -بفضل الله- في إعادة الحركة لمريض، بعد أن كان في حالة شلل تمنعه من الحركة وأداء مهامه اليومية.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة من أشعة مقطعية وتحاليل، أظهرت نتائجها وجود ورم متمركز في قاع الجمجمة تسبّب في عدم القدرة على الحركة، علاوة على كبر سن المريض.

وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية في قاع الجمجمة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وبعد استئصال الورم بشكلٍ كامل، خضع المريض إلى جلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله اليومية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:28 AM

مكة المكرّمة .. تدخل طبي ناجح في قاع الجمجمة يُعيد الحركة لمريض

خضع لجلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أسهم تدخل جراحي لفريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة -بفضل الله- في إعادة الحركة لمريض، بعد أن كان في حالة شلل تمنعه من الحركة وأداء مهامه اليومية.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة من أشعة مقطعية وتحاليل، أظهرت نتائجها وجود ورم متمركز في قاع الجمجمة تسبّب في عدم القدرة على الحركة، علاوة على كبر سن المريض.

وقرّر الفريق الطبي إجراء عملية في قاع الجمجمة تكللت بالنجاح -ولله الحمد- وبعد استئصال الورم بشكلٍ كامل، خضع المريض إلى جلسات علاج طبيعي تمكّن بعدها من المشي والقيام بأعماله اليومية.

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