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رياح وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. و"المدني" يدعو للحذر

تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثرة للأتربة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. و"المدني" يدعو للحذر
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
05:19 PM

رياح وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. و"المدني" يدعو للحذر

تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

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