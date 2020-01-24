رياح وأتربة مثارة على منطقة تبوك.. و"المدني" يدعو للحذر

تستمرّ حتى الساعة الـ9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظات البدع، والوجه، وأملج، وتيماء، وضباء.



وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.